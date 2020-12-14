В Киеве открылся новый кинотеатр Miromax — первый в Восточной Европе на основе LED-технологии Samsung Onyx

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Уже с 16 декабря зал Onyx в новом кинотеатре сети Miromax в ТРЦ «Аладдин» на Позняках примет первых посетителей. Объект ввели в эксплуатацию как раз к выходу горячо ожидаемого сиквела «Чудо-женщины», который выходит в прокат уже послезавтра, 16 декабря.

Изначально Miromax планировала открытие оговариваемого кинотеатра на сентябрь, но открыть объект получилось только сейчас.

Уникальность нового кинотеатра Miromax заключается в фирменной разработке Samsung Onyx, аналогов которой нет в Украине (более того, как сообщается, это первый такой кинотеатр в Восточной Европе), а также в смелых организационных решениях: максимальная автоматизация обслуживания, ультрасовременный дизайн, дополнительные залы и еще ряд преимуществ.

В случае Samsung Onyx изображение выводится не с помощью проектора, а отображается непосредственно на LED-экране, что обеспечивает более высокую контрастность, яркость и качество изображения.

Samsung выделяет следующие ключевые преимущества технологии Onyx по сравнению с использованием обычных проекторов:

Настоящие черные цвета для насыщенного деталями яркого изображения.

Поддержка HDR для высокой яркости изображения даже при тусклом освещении.

Идеальная точность воспроизведения цвета для широкого диапазона оттенков даже при пиковой или почти пиковой яркости

Однородность контента и равномерное отображение всех деталей и тонкостей, которые в случае просмотра дома или на стандартных киноэкранах могут возродиться нечетко или быть скрытыми.

Руководитель сети Miromax Анатолий Базильчук отметил, что цены на билеты компания планирует держать в привычных для постоянных зрителей пределах — от 80 до 200 грн.