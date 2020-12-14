В Киеве открылся новый кинотеатр Miromax — первый в Восточной Европе на основе LED-технологии Samsung Onyx
Уже с 16 декабря зал Onyx в новом кинотеатре сети Miromax в ТРЦ «Аладдин» на Позняках примет первых посетителей. Объект ввели в эксплуатацию как раз к выходу горячо ожидаемого сиквела «Чудо-женщины», который выходит в прокат уже послезавтра, 16 декабря.
Изначально Miromax планировала открытие оговариваемого кинотеатра на сентябрь, но открыть объект получилось только сейчас.
Уникальность нового кинотеатра Miromax заключается в фирменной разработке Samsung Onyx, аналогов которой нет в Украине (более того, как сообщается, это первый такой кинотеатр в Восточной Европе), а также в смелых организационных решениях: максимальная автоматизация обслуживания, ультрасовременный дизайн, дополнительные залы и еще ряд преимуществ.
В случае Samsung Onyx изображение выводится не с помощью проектора, а отображается непосредственно на LED-экране, что обеспечивает более высокую контрастность, яркость и качество изображения.
Samsung выделяет следующие ключевые преимущества технологии Onyx по сравнению с использованием обычных проекторов:
- Настоящие черные цвета для насыщенного деталями яркого изображения.
- Поддержка HDR для высокой яркости изображения даже при тусклом освещении.
- Идеальная точность воспроизведения цвета для широкого диапазона оттенков даже при пиковой или почти пиковой яркости
- Однородность контента и равномерное отображение всех деталей и тонкостей, которые в случае просмотра дома или на стандартных киноэкранах могут возродиться нечетко или быть скрытыми.
Руководитель сети Miromax Анатолий Базильчук отметил, что цены на билеты компания планирует держать в привычных для постоянных зрителей пределах — от 80 до 200 грн.