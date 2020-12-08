Украинская премьера фантастического фильма «Диво-Жінка 1984» / «Wonder Woman 1984» состоится 16 декабря 2020 года (а не 7 января 2021 года, как утверждалось ранее)





Кинодистрибьюторской компания «Киномания», которая занимается прокатом фильмов студии Warner Bros. Pictures в Украине, заявила, что премьера фантастического фильма «Диво-Жінка 1984» / «Wonder Woman 1984» в нашей стране состоится 16 декабря 2020 года, а не 7 января 2021 года, как утверждалось ранее.

Информация о календаре международных премьер фильма была опубликована изданием Variety, при этом по данным ресурса Украине отвели слот спустя неделю после Нового года. Однако украинский дистрибьютор фильмов Warner Bros. заявил, что наша страна попала в самую первую волну релиза наряду с такими странами, как Бельгия, Болгария, Эстония, Франция, Греция, Голландия, Исландия, , Португалия, Швейцария, Великобритания и др. Даже в США и Канаде премьера состоится на неделю позже — 25 декабря 2020 года.

Отметим, что «Wonder Woman 1984» станет первым фильмом стриминговой платформы HBO Max в максимальном качестве 4K Ultra HDR Dolby Vision/Atmos.

Картина также станет первой ласточкой программы гибридных релизов Warner Bros., в рамках которой в 2021 году сразу 17 фильмов (включая «Дюна», «Матрица 4», «Годзила против Конга», «Отряд самоубийц» и др.) выйдут одновременно в оффлайн-кинотеатрах и онлайн-сервисе HBO Max. Это решение успели раскритиковать сети кинотеатров и деятели культуры, включая Кристофера Нолана.

Источник: Киномания