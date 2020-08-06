В сентябре в Киеве откроют первый в Восточной Европе кинотеатр Miromax на основе LED-технологии Samsung Onyx





В Киеве откроют первый в Восточной Европе кинотеатр сети Miromax, основанный на технологии Samsung Onyx (Cinema LED). Кинотеатр разместят в ТРЦ «Аладдин» на Позняках, партнером проекта выступает компания Samsung, открытие запланировано на сентябрь 2020 года.

В данный момент ТРЦ «Аладдин» проводит масштабную реновацию, после которой зрителям будет доступен кинотеатр площадью 2300 кв. м с 5 залами с кинотехнологией Samsung Onyx.

Изображение в таких кинотеатрах выводится не с помощью проектора, а непосредственно на LED-экран, который обеспечивает более высокую контрастность, яркость и качество изображения.

Такой кинотеатр позволяет установить больше рядов в зале, так как не нужно выделять место под помещение с проектором. Экран собирается из отдельных модулей с размерами 640×900 мм, что позволяет создавать экраны любого требуемого размера.

«Мы понимаем, что развлекательный сегмент стал чрезвычайно важным для любого ТРЦ, а особенно — кинотеатр, который является важным якорем в Аладдин. Поэтому к выбору нового партнера мы отнеслись со всей серьезностью. Мы объявили тендер, в котором приняли участие представители всех киносетей Украины. При выборе мы учитывали набор критериев: концепция кинотеатра, наличие инновационных технологий, ценовая категория и коммерческие условия. ТРЦ Аладдин расположен рядом с метро в одном из крупнейших спальных районов Киева, поэтому наша основная аудитория — молодежь и семьи с детьми. Miromax понравился нам благодаря своим смелым решением в проекте: автоматизированные кассы, ультрасовременный дизайн, организация дополнительного пятого зала и еще ряд фишек, которые мы с партнерами пока не хотим раскрывать, и обязательно сообщим об этом ближе к открытию» — отметила Наталья Кравец, коммерческий директор Dragon Capital Property Management.

«Мы выбрали именно ТРЦ Аладдин для начала новой сети и внедрения новой кинотехнологии, поскольку Позняки — наиболее плотно населенный район города, в котором живут молодые и активные зрители, неравнодушные как к кино, так и к современным технологиям. Кроме новой кинотехнологии, мы представляем и новые стандарты обслуживания. При этом цены на билеты планируем держать в привычных для постоянных зрителей пределах — от 80 до 200 грн. В настоящее время мы проводим ремонтные работы и совместно с арендодателем готовим маркетинговую стратегию торжественного открытия кинотеатра. Также мы планируем открываться с повышенными мерами безопасности в связи с пандемией короновируса. Мы готовимся удивлять и радовать наших посетителей в конце сентября этого года» — добавил Анатолий Базильчук, управляющий нового кинотеатра Miromax.

Напомним, что Кабинет министров разрешил работу кинотеатров в Украине со 2 июля 2020 года с соблюдением карантинных мер и норм социального дистанцирования (заполненностью не выше 50% и т.д.). При этом в данный момент реально работают далеко не все сети, а громкие премьеры в украинских кинотеатрах ожидаются ближе к сентябрю.

Источник: RAU