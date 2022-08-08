В Киеве временно отменили плату за парковку на муниципальных площадках

В Киеве приостановлена ​​оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис». Об этом сообщили в КГГА.

Такая временная мера связана с судебным процессом по стоимости парковки, который продолжается. Разработчики городского приложения «Київ Цифровий» уже выпустили обновление, в котором внесли эти изменения.

Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. Впрочем, власти города призывают автовладельцев парковать свои автомобили в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах, и предостерегают от штрафов за нарушения, которые никто не отменял.

В КГГА обещают заблаговременно предупредить горожан перед тем, как возобновить плату за парковку. Также власти обращают внимание, что на улицах города работают «парковщики»-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях следует сообщать в полицию.