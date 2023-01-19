В Киеве запустили первую социальную рекламу на тему гемблинга

Как сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), в Киеве запущена первая социальная реклама на тему сознательного гемблинга. Обычно под гемблингом понимают пристрастие к азартным играм, в которых выигрыш полностью (или в значительной степени) зависит от случая, а не навыков игрока.

Как заявил председатель КРАИЛ Иван Рудый, реклама была создана, чтобы снизить социальные риски, которые могут возникнуть из-за искажённого восприятия азартных игр как способа заработка.

«Долгое время гемблинг был запрещён в Украине, но «теневой бизнес» продолжал существовать. Следовательно, азартные игры были доступны, а понимания о сознательной игре – нет. Сегодня же, после легализации сферы азартных игр в Украине, наша социальная миссия – сделать гемблинг безопасным видом развлечения для украинцев и максимально предотвратить возможные угрозы», – подчеркнул Иван Рудый.

Дополнительно он отметил, что это первая государственная социальная реклама на тему сознательного гемблинга. В дальнейшем планируется продолжать работу в этом направлении и распространять её на другие города Украины.

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Напомним, азартные игры были легализованы в Украине в 2021 году.

Источник: Facebook