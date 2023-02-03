В магазине Windows появится реклама: компания призывает разработчиков использовать Microsoft Store Ads

Microsoft призывает разработчиков к использованию нового инструмента рекламы Microsoft Store Ads, которая позволит им повысить позицию собственных приложений в магазине Windows. В своем блоге компания рассказала о полезности Store Ads, которая позволяет «показывать свои приложения или игры нужным клиентам в нужное время».

Рекламу в Microsoft Store ждали давно: компания объявила, что собирается начать пилотное тестирование в мае 2022 года, а в январе опубликовала информацию о развертывании функции. Теперь же опубликовано сообщение для разработчиков с целью их привлечения. Также рекламе посвящена специальная страница. Реклама будет отображаться в приложении Microsoft Store для Windows в результатах поиска и на вкладках «Приложения и игры».

Система напоминает рекламный сервис в Apple App Store и Google Play Store. В своем сообщении Microsoft говорит о стирании границ между мобильными и настольными устройствами и попытке сделать опыт распространения приложений более похожим на то, как это происходит в мобильных экосистемах.

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Многим пользователям такой способ может показаться сомнительным – поиск будет выдавать больше приложений, авторы которых заплатили за размещение рекламы. В свое время Apple получила рекламный хаос, разместив рекламные предложения непосредственно на страницах программ. Слоты были быстро заполнены сомнительной рекламой: азартные игры продвигались на страницах приложений, призванных помочь в борьбе с игровой зависимостью; программы для знакомств появлялись рядом с приложениями, предназначенными для сохранения отношений, взрослый контент рекламировался на страницах программ для детей. Apple пришлось ограничить рекламу для определенных категорий программ вскоре после запуска.

Помимо Microsoft Store Ads, компания увеличивает количество рекламы в мобильном приложении Outlook, экспериментирует с рекламными предложениями в проводнике и в самой Windows. По информации инсайдеров, Microsoft также планирует показывать рекламу в бесплатных играх для Xbox.

Источник: The Verge