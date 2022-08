Microsoft увеличила количество рекламы в мобильном приложении Outlook для iOS и Android

В последние месяцы корпорация Microsoft начала размещать больше рекламы в приложении Outlook Mobile для iOS и Android.

Мобильное приложение Outlook предоставляет пользователям два варианта организации своих почтовых ящиков: единый почтовый ящик со всем содержимым или почтовый ящик с вкладками, разделенный на две категории — Focused с важной почтой и Other со всеми остальными письмами. Раньше Microsoft размещала рекламу только на вкладке Other для пользователей бесплатной версии сервиса. Но теперь компания добавляет рекламу и в режим единого почтового ящика. Это изменение внедрялось в течение последних нескольких месяцев.

Какой бы режим почтового ящика ни выбрали пользователи, реклама будет появляться либо в верхней части вкладки Other, либо в верхней части обычного почтового ящика.

Объявления появляются в верхней части папки «Входящие» и выглядят как настоящие электронные письма, подобно тому, как Microsoft и Google отображают рекламу в веб-версиях Outlook и Gmail. Пользователь может провести пальцем по экрану, чтобы удалить рекламу, но вскоре она снова появится. При открытии рекламный контент будет отображаться в браузере приложения.

The iOS @Outlook app shows me ads that look like emails now, get the fuck outta here @Microsoft pic.twitter.com/o6dSIY85Yt

— Nick Smith (@yonicksmith) August 16, 2022