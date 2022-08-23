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Microsoft увеличила количество рекламы в мобильном приложении Outlook для iOS и Android

Microsoft увеличила количество рекламы в мобильном приложении Outlook для iOS и Android

В последние месяцы корпорация Microsoft начала размещать больше рекламы в приложении Outlook Mobile для iOS и Android.

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Мобильное приложение Outlook предоставляет пользователям два варианта организации своих почтовых ящиков: единый почтовый ящик со всем содержимым или почтовый ящик с вкладками, разделенный на две категории — Focused с важной почтой и Other со всеми остальными письмами. Раньше Microsoft размещала рекламу только на вкладке Other для пользователей бесплатной версии сервиса. Но теперь компания добавляет рекламу и в режим единого почтового ящика. Это изменение внедрялось в течение последних нескольких месяцев.

Какой бы режим почтового ящика ни выбрали пользователи, реклама будет появляться либо в верхней части вкладки Other, либо в верхней части обычного почтового ящика.

Microsoft увеличила количество рекламы в мобильном приложении Outlook для iOS и Android

Объявления появляются в верхней части папки «Входящие» и выглядят как настоящие электронные письма, подобно тому, как Microsoft и Google отображают рекламу в веб-версиях Outlook и Gmail. Пользователь может провести пальцем по экрану, чтобы удалить рекламу, но вскоре она снова появится. При открытии рекламный контент будет отображаться в браузере приложения.

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Теперь единственный способ избежать рекламы в Outlook Mobile — это оплатить подписку на Microsoft 365. Пользователи приложения уже выразили своё недовольство увеличением количества рекламы, оставив комментарии в Twitter, Reddit и App Store.

Источник: The Verge


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