Microsoft может запустить более дешевую подписку Xbox Game Pass с рекламой за $3/месяц

Microsoft проводит опрос о запуске подписки Xbox Game Pass с поддержкой рекламы. За $3 пользователи получат доступ к эксклюзивам Xbox, играм EA Access и многопользовательской игре.

Windows Central обнаружил сообщение, обнаруженное в ветке ResetEra, которое ссылается на недавний разосланный некоторым пользователям Xbox опрос о запуске дополнительного уровня подписки Xbox Game Pass. Если предложение будет запущено, вероятно подписка на рекламу будет стоить $3 в месяц и предоставит доступ к разнообразному контенту Xbox Game Pass с некоторыми ограничениями. Оно будет включать хранилище предыдущих игр для Xbox, с 6-месячной задержкой для новых игр. Перед началом игры пользователям необходимо просмотреть рекламу.

Кроме того, через подписку будут доступны многопользовательские игры и игры EA Access, а также эксклюзивы Xbox.

В октябре сообщалось, что показатели Game Pass не достигли поставленной цели по росту услуги на 73%, вместо этого наблюдался рост на 28%.

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Если предположить, что приведенная выше таблица реальна, эта подписка также включает в себя многопользовательский онлайн-доступ, который в настоящее время стоит 9,99 доллара в месяц, и не предлагает никаких игр, кроме сильно сокращенной программы Xbox Live Games with Gold. Игры с золотым статусом сейчас обычно включают лишь две инди-игры для Xbox One в месяц и уже некоторое время являются предметом критики и насмешек.

В августе Microsoft начала тестировать семейную подписку на Xbox Game Pass, но только в Ирландии и Колумбии. Участники программы Xbox Insider могут оформить семейный план и добавить к нему четыре человека. После этого все они смогут получить доступ к преимуществам максимального плана Xbox Game Pass Ultimate. Единственное условие – они должны проживать в пределах одной страны.