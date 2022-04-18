Business Insider: Microsoft хочет встроить рекламу в бесплатные игры Xbox

Источники Business Insider сообщают, что Microsoft разрабатывает программу для размещения рекламы в бесплатных играх для Xbox. Сторонние компании смогут закупать рекламу на «частной торговой площадке». Пока неясно, на какие именно внутриигровые аспекты будет распространяться реклама – скины персонажей, видеоролики или баннеры. Известно лишь, что Microsoft все еще выбирает фирмы, которые будут создавать каталог и размещать рекламу. По планам компании, программу запустят к третьему кварталу.

В Microsoft не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В заявлении для Business Insider представитель Microsoft заявил, что компания постоянно «улучшает опыт» для разработчиков и игроков, но «больше нечем поделиться».

Журналисты предполагают, что такой акцент на рекламе позволит разработчикам зарабатывать деньги на бесплатных играх, не думая о платном контенте: сезонных пропусках и скинах. Это может убедить создателей сосредоточиться на играх для Xbox, а не для PlayStation или Switch.