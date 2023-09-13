В monobank теперь можно благодарить доноров за их взнос

Monobank с его механизмом банок стал достаточно популярным среди украинских волонтеров, которые проводят сборы средств на нужды ВСУ и пострадавших от вооруженной агрессии россии. Отныне банк позволяет благодарить доноров за их взносы. Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно выполнить следующие действия:

Создать Банку Зайти в ее настройки Вставить ссылку на благодарность

По словам Олега Гороховского, в сети уже появляются первые примеры использования благодарности за донаты.