Новости Софт 13.09.2023 в 16:06

В monobank теперь можно благодарить доноров за их взнос

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В monobank теперь можно благодарить доноров за их взнос

Monobank с его механизмом банок стал достаточно популярным среди украинских волонтеров, которые проводят сборы средств на нужды ВСУ и пострадавших от вооруженной агрессии россии. Отныне банк позволяет благодарить доноров за их взносы. Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно выполнить следующие действия:

  1. Создать Банку
  2. Зайти в ее настройки
  3. Вставить ссылку на благодарность

По словам Олега Гороховского, в сети уже появляются первые примеры использования благодарности за донаты.

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