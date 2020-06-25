В monobank теперь можно купить страховой полис ОСАГО. В качестве бонуса прилагается 30-дневная страховка от фотофиксации нарушений ПДД (один штраф)





monobank в очередной раз обновился и получил новую возможность — теперь в приложении можно купить страховой полис ОСАГО ( в народе — «автоцивилка»). Это первый небанковский продукт на платформе monobank.

Команда monobank добавила интеграцию с Polis.ua и продает страховки семи аттестованных страховых компаний с «хорошей репутацией». Это следующие компании: «Кредо», «Евроінс», «Оранта», «Вусо», «ТАС», «АРХ» и «УНІКА». После покупки полис придет на указанный адрес электронной почты, его можно в одно касание добавить в Apple Wallet или G-Pay. Напомним, электронный полис ОСАГО, добавленный в Wallet, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Как купить ОСАГО в monobank

Меню «Еще» -> раздел «Страхование ОСАГО», затем выбрать «Купить ОСАГО» или «Добавить существующий полис», чтобы получить автоматическое напоминание, когда срок его действия закончится.

Ввести номер авто и задать нужные параметры страховки, после чего система покажет самое лучшее предложение среди вышеперечисленных семи компаний.

Сразу после оплаты полис придет на указанный адрес электронной почты.

Бонусы:

С момента покупки полиса на следующий месяц и в течение 12 месяцев пользователям monobank, купившим полис в приложении, будет доступна к выбору категория кэшбек «Авто и АЗС».

В случае продолжения полиса на следующий год клиент — скидка на новый полис 10%.

Оплата первого штрафа, зарегистрированного системой автоматической фотофиксации в течение 30 дней с даты покупки ОСАГО. Акция действует на полисы, приобретенные в приложении monobank вплоть до 01.08.2020 года.

К слову, оформить полис можно и на сайте https://hotline.finance/osago или мобильном приложении Hotline.Finance, где есть возможность сравнить несколько предложений, вы подберете ОСАГО по лучшим условиям и приемлемой ценовой политике. В веб-версии и мобильном приложении Приват24 тоже есть такая услуга.