В monobank теперь можно купить страховой полис ОСАГО. В качестве бонуса прилагается 30-дневная страховка от фотофиксации нарушений ПДД (один штраф)
monobank в очередной раз обновился и получил новую возможность — теперь в приложении можно купить страховой полис ОСАГО (
Команда monobank добавила интеграцию с Polis.ua и продает страховки семи аттестованных страховых компаний с «хорошей репутацией». Это следующие компании: «Кредо», «Евроінс», «Оранта», «Вусо», «ТАС», «АРХ» и «УНІКА». После покупки полис придет на указанный адрес электронной почты, его можно в одно касание добавить в Apple Wallet или G-Pay. Напомним, электронный полис ОСАГО, добавленный в Wallet, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
Как купить ОСАГО в monobank
- Меню «Еще» -> раздел «Страхование ОСАГО», затем выбрать «Купить ОСАГО» или «Добавить существующий полис», чтобы получить автоматическое напоминание, когда срок его действия закончится.
- Ввести номер авто и задать нужные параметры страховки, после чего система покажет самое лучшее предложение среди вышеперечисленных семи компаний.
- Сразу после оплаты полис придет на указанный адрес электронной почты.
Бонусы:
- С момента покупки полиса на следующий месяц и в течение 12 месяцев пользователям monobank, купившим полис в приложении, будет доступна к выбору категория кэшбек «Авто и АЗС».
- В случае продолжения полиса на следующий год клиент — скидка на новый полис 10%.
- Оплата первого штрафа, зарегистрированного системой автоматической фотофиксации в течение 30 дней с даты покупки ОСАГО. Акция действует на полисы, приобретенные в приложении monobank вплоть до 01.08.2020 года.
К слову, оформить полис можно и на сайте https://hotline.finance/osago или мобильном приложении Hotline.Finance, где есть возможность сравнить несколько предложений, вы подберете ОСАГО по лучшим условиям и приемлемой ценовой политике. В веб-версии и мобильном приложении Приват24 тоже есть такая услуга.
- Полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) покрывает ущерб третьих лиц. Каждый автомобилист обязан иметь действующий полис ОСАГО, а его отсутствие считается административным правонарушением, которое карается штрафом до 875 грн.
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- Электронные полисы ОСАГО ввело распоряжение Нацкомфинуслуг, вступившее в силу 7 февраля 2018 года. Они имеют точно такую же юридическую силу, как и бумажные.
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- 27 марта 2019 года Кабмин принял постановление, позволяющее подтверждать ОСАГО с мобильного телефона. Дополнение к пункту 2.1 правил дорожного движения говорит о том, что наличие страхового полиса водитель может доказать, используя его электронный вариант.