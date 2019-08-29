Страховка в смартфоне. Украинский сервис Hotline.Finance запустил мобильное приложение

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Украинский сервис сравнения и онлайн оформления банковских и страховых продуктов Hotline.Finance запустил мобильное приложение для покупки и хранения страховых полисов. Как обещают разработчики, программа упрощает поиск страховки и ее параметров и позволяет быстрее найти контакты ассистанс-компании при наступлении страхового случая. На данный момент приложение также умеет синхронизировать купленные на сайте Hotline.Finance турстраховки или ОСАГО и работает оффлайн.

Скачать программу можно бесплатно на Android и iOS смартфоны.

Напомним, что 27 марта 2019 года Кабмин принял постановление, позволяющее подтверждать ОСАГО с мобильного телефона. Дополнение к пункту 2.1 правил дорожного движения говорит о том, что наличие страхового полиса водитель может доказать, используя его электронный вариант. Владелец автомобиля имеет возможность показать документ на телефоне, планшете или ноутбуке. Таким образом, ПДД официально обозначили существование ОСАГО в электронном виде. Водителю будет достаточно при необходимости предъявить на смартфоне электронный полис. Национальная полиция может проверить полис на подлинность в единой и общедоступной базе данных МТСБУ.