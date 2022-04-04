В NASA определили скорость звука на Марсе и объяснили ее неравномерность

Из-за тонкой атмосферы на Марсе звук распространяется не так, как на нашей планете. В NASA проанализировали записи с микрофонов марсохода Perseverance и дрона Ingenuity, выяснив, с какой скоростью движется звуковая волна. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature 1 апреля.

Выяснилось, что атмосфера из углекислого газа на Марсе замедляет звук, но высокие частоты чуть быстрее низких – 900 км/ч против 864 км/ч. Для сравнения, звук на нашей планете имеет скорость ≈1191 км/ч.

«На Земле звуки оркестра доходят до вас с одинаковой скоростью, независимо от того, низкие они или высокие. Но представьте себе, на Марсе, если вы далеко от сцены, будет большая задержка». Ведущий автор исследования Сильвестр Морис