В NASA определили скорость звука на Марсе и объяснили ее неравномерность

Из-за тонкой атмосферы на Марсе звук распространяется не так, как на нашей планете. В NASA проанализировали записи с микрофонов марсохода Perseverance и дрона Ingenuity, выяснив, с какой скоростью движется звуковая волна. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature 1 апреля.
Выяснилось, что атмосфера из углекислого газа на Марсе замедляет звук, но высокие частоты чуть быстрее низких – 900 км/ч против 864 км/ч. Для сравнения, звук на нашей планете имеет скорость ≈1191 км/ч.
«На Земле звуки оркестра доходят до вас с одинаковой скоростью, независимо от того, низкие они или высокие. Но представьте себе, на Марсе, если вы далеко от сцены, будет большая задержка».
Ведущий автор исследования Сильвестр Морис
Звуки на Марсе еще и менее живучи. Из-за тонкой атмосферы на расстоянии 4 метров вы бы слышали собеседника так же, если бы на Земле он находился от вас в 65 метрах. NASA показало, как могли бы звучать пение птиц, звонок велосипеда, сигнал сдающего назад грузовика, океанские волны и музыка на Марсе.
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