В NASA разработали новые компоненты для самолётов, которые уменьшают шум при посадке на 70%

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Агентство NASA занимается не только космическими проектами, но и рядом исследований, которые могут быть полезными на Земле. Совсем недавно агентство закончило серию тестовых полётов, во время которых проходили испытания новых компонентов планёра самолёта. Эти компоненты позволяют снизить уровень шума, издаваемого во время приземления, примерно, на 70%. Это позволит снизить общий уровень шума, издаваемый аэропортами.

Исследователи NASA протестировали компоненты не двигательного назначения на реактивном самолёте Gulfstream III. Речь идёт о пористых обтекателях шасси, которые частично пропускают воздух, а также некоторых различных наполнителях полостей (например, зазорах, возникающих при опускании колёс). Все они призваны снизить уровень издаваемого шума. Наконец, агентство NASA испытало новый бесшовный и гибкий дизайн для пространства, которое возникает между крылом и развернутыми закрылками.

Пока не уточняется, когда эти разработки начнут применяться в коммерческих самолётах.

Источник: Engadget