В настольной версии Gmail появится возможность отключения быстрых ответов

Вместе с недавним обновлением дизайна почтового сервиса Gmail в нём была реализована функция быстрых ответов Smart Reply. Функция Smart Reply позволяет использовать технологию машинного обучения для автоматического создания быстрых ответов. Она сканирует входящие сообщения и предлагает базовые варианты ответа в зависимости от контекста. Пользователь может выбрать один из них, чтобы не вводить ответ на клавиатуре.

Но эта функция подвергалась критике со стороны пользователей, так как иногда она предлагала совершенно неуместные варианты ответов, не всегда учитывала контекст сообщений или же предложенные варианты не соответствовали официальному тону письма. В Google прислушались к критике и решили позволить пользователям самостоятельно решать, нужна ли им функция быстрых ответов. На протяжении нескольких ближайших недель у пользователей настольных компьютеров появится возможность отключить эту функцию в Gmail. Отметим, пользователи мобильного приложения уже имеют возможность отключить Smart Reply.

Вместе с тем, в Google заявляют, что специалисты компании улучшили работу функции Smart Reply. В частности, были улучшены алгоритмы с целью удалить наиболее неприемлемые варианты быстрых ответов.

Источник: The Verge