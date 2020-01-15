В НБУ заявили, что для перевода средств ФОП на личный счет все же необходимы документы об уплате налога/отсутствии задолженности или формальный реквизит в назначении платежа





За последнюю неделю мы трижды писали о запрете НБУ тратить деньги с текущих ФОП-счетов на личные потребности. Однако даже после разъяснений НБУ данной процедуры и последующего опровержения банками необходимости предоставления дополнительных документов, у предпрнимателей остаются вопросы. Дополнительную сумятицу внесло издание «НВ Бизнес», которое со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины рассказало, что при переводе средств с корпоративного счета на личный все-таки понадобится подтверждение.

Как объяснили «НВ Бизнес» в пресс-службе НБУ, согласно новым правилам ФОП не может перевести деньги с корпоративного счета на личный, если не предоставит подтверждение об уплате налогов и сборов или отсутствия задолженности по ним.

«Это может быть любой расчетный документ об уплате налогов и сборов или документ, полученный из личного кабинета в ГНС об отсутствии налогового долга, — рассказали в НБУ. — Также ФОП может указать в расчетном документе на перевод средств со счета ФОП на его собственный счет для собственных нужд об отсутствии у данного лица налогового долга».

На практике это выглядит так — при перечислении средств со счета ФЛП на свой счет для собственных нужд, заполняя в расчетном документе реквизит «Назначение платежа» полную информацию о платеже, может указать об отсутствии у него налогового долга. Это должно быть сделано в соответствии с требованиями пункта 3.7 главы 3 Инструкции о безналичных расчетах в Украина в национальной валюте, утвержденной постановлением правления НБУ от 21.01.2004 № 22.

«Если ФОП не предоставил подтверждения об отсутствии у него налогового долга или не указал об этом, заполняя в расчетном документе реквизит «Назначение платежа», то банк такой перевод не будет осуществлять» — заявили в НБУ.

В НБУ считают, что такое упорядочивание операций ФОП будет способствовать минимизации рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, снижению проявлений теневой экономики и развитию безналичных расчетов.

P.S. Со своей стороны отметим, что если НБУ все же будет требовать от банков формального подтверждения отсутствия налогового долга ФОП при переводе средств, то банки скорее всего введут дополнительную «галочку» в интерфейс оплаты. Соответственно, пока пользователь не поставит отметку в графе «Подтверждаю, что уплатил все предусмотренные налоги / Не имею налогового долга», то система не будет проводить платеж.

Источник: НВ Бизнес