НБУ разъяснил правила использования счетов ФОП: для личных трат нужно перечислять на личный счет, ограничений на снятие через банкомат нет, задолженности по налогам быть не должно

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В начале года в действие вступили новые нормы, согласно которым НБУ официально запретил ФОПам тратить деньги с предпринимательского счета на личные потребности. Нововведения вызвали ряд вопросов у украинских предпринимателей, поэтому Национальный банк решил дополнительно разъяснить порядок использования текущих счетов ФОП, ответив на часто задаваемые вопросы.

Информация опубликована на официальном сайте НБУ, так что ее можно использовать при разрешении спорных ситуация с контролирующими органами.

Что именно поменялось для ФОП?

Для ФОП действуют нормы по осуществлению всех видов расчетно-кассовых операций в соответствии с договором и требованиями законодательства Украины, которые установлены с 2003 года.

Как и раньше, ФОП может расходовать средства с «предпринимательского» счета только для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности. В то же время после уплаты всех налогов и сборов они имеют право перечислить средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности на текущий счет, открытый этим лицом для собственных нужд.

Действительно ли ФОП для осуществления операций, связанных с собственными потребностями, должны перечислить средства со счета ФОП на собственный текущий счет физического лица, открытый для личных нужд?

Да. По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций, кроме операций связанных с личными потребностями.

После уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных, в частности, Налоговым и Хозяйственным кодексами Украины, ФОП вправе перечислить средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для личных нужд.

Средства со счета ФОП на счет для собственных нужд перечисляются после подтверждения об уплате налогов и сборов или отсутствия задолженности по ним.

Для чего внесены такие изменения в счета ФОП?

Национальный банк не вносил изменений по существу, а лишь уточнил норму о порядке использования текущих счетов ФОП. ФОП вправе после уплаты налогов и сборов получать чистый доход как наличными, так и перечислять этот доход на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд.

Упорядочивание операций ФОП будет способствовать минимизации рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, снижению проявлений теневой экономики и развитию безналичных расчетов.

Как ФОПы могут использовать средства со своего бизнес-счета?

По текущим счетам ФОП в национальной валюте можно осуществлять все виды расчетно-кассовых операций, кроме операций, связанных с личными потребностями.

Субъекты хозяйствования, которые имеют текущие счета в банках и хранят на этих счетах средства, могут осуществлять расчеты по своим денежным обязательствам, возникающим в хозяйственных отношениях, в безналичной форме, а также в наличной форме в соответствии с требованиями и ограничениями, определенными «Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины», утвержденным постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148.

Установлены ли ограничения по снятию наличных ФОП через банкомат?

Корпоративная карта является инструментом доступа к текущему счету ФОП, с помощью которой осуществляются расчетно-кассовые операции по счету, с учетом ограничений, установленных Положением о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 05.11.2014 №705 и Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 №148.

Ограничений по выплате чистого дохода ФОП, в том числе через банкомат с помощью корпоративной карточки, нет.

Какие санкции предусмотрены за нарушение расчетов ФОП?

Контроль за уплатой налогов и сборов и применение предусмотренных законом штрафных (финансовых) санкций (штрафов) за нарушение налогового законодательства возложен на контролирующие органы, в соответствии со статьей 191 Налогового кодекса Украины.

В НБУ также напомнили, что информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг, размещена на сайте Государственной налоговой службы Украины по следующей ссылке.

Напомним, что впервые информация о том, что НБУ хочет запретить украинским физлицам-предпринимателям (ФОП) использовать деньги с предпринимательского счета на личные нужды, появилась еще в августе прошлого года. Тогда регулятору также пришлось разъяснять свою позицию в дополнительных комментариях.

P.S. Наиболее интересным выглядит следующий абзац разъяснений:

«Средства со счета ФОП на счет для собственных нужд перечисляются после подтверждения об уплате налогов и сборов или отсутствия задолженности по ним.»

Подобную формулировку можно трактовать, как запрет перевода средств со счета ФОП на личный счет, если предприниматель числится в списке лиц с налоговым долгом. То есть, если ФОП не успел оплатить налоги в срок или перепутал номер счета, то банк (теоретически) может заблокировать пользователю данную возможность до уплаты налогов и последующего предоставления банку соответствующего подтверждения.

Источник: НБУ