Банки не будут требовать подтверждения уплаты налогов, чтобы перевести деньги ФЛП с корпоративного счёта на личный

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Недавно Национальный Банк Украины официально запретил физическим лицам – предпринимателям (ФЛП) тратить деньги с предпринимательского счета на личные потребности. Затем было опубликовано разъяснение регулятора. Чтобы воспользоваться средствами для любых целей, отличных от предпринимательской деятельности, потребуется первоначально перевести их на личный счёт. Но на самом деле в пояснении был один момент, вызывающий обеспокоенность. Речь идёт о следующей фразе:

«После уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных, в частности, Налоговым и Хозяйственным кодексами Украины, ФЛП вправе перечислить средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд. Средства со счета ФЛП на счет для собственных нужд перечисляются после подтверждения об уплате налогов и сборов или отсутствие задолженности по ним».

Подобную формулировку можно трактовать, как запрет перевода средств со счёта ФЛП на личный счёт, если предприниматель числится в списке лиц с налоговым долгом. И, судя по всему, опасения были обоснованными. В интернете начали появляться сообщения от предпринимателей, в которых говорится, что банки начали требовать дополнительные документы для проведения платежей.

В частности, по сообщениям пользователей, «ПриватБанк» якобы начал требовать с корпоративных клиентов справку об отсутствии задолженности по налогам, а без такого документа блокируется перевод денег с корпоративного счёта на личный. Однако проблема заключается в том, что сама налоговая служба подводит итоги по задолженностям лишь раз в квартал — на протяжении 50 дней после завершения предыдущего квартала. Таким образом, ФЛП пришлось бы ждать окончания отчётного периода, чтобы получить от ведомства справку, а от банка — доступ к своим деньгам.

На этом неприятные сюрпризы для ФЛП не закончились. Клиент другого банка в Украине анонимно сообщил, что его банк теперь требует платить налоги с каждого поступления на корпоративный счёт, а не раз в квартал, как было ранее. А для того, чтобы перевести остаток средств на после уплаты налогов личный счет, якобы нужно в назначении платежа указать, что налог с этих денег заплачен.

Однако не все пользователи сталкиваются с подобными требованиями от «ПриватБанка», и заявляют в комментариях, что перевод средств с корпоративного счёта на личный проходит без проблем.

Сам «ПриватБанк» также опровергает информацию о требовании дополнительных документов для осуществления платежей с корпоративного счёта на личный.

«Нет, такого требования не было. Банк не должен ничего менять в своих процессах. Контроль платежей осуществляется банком только в соответствии с требованиями, которые были установлены постановлениями НБУ №705 (для операций с картами) и 148 (для кассовых операций). Ответственность за своевременную уплату налогов возложена на налогоплательщика (клиент). Контроль за уплатой налогов — на контролирующие органы (налоговые инспекции)», — сообщили в банке.

В других банках также опровергли возможность подобных нововведений.

«У нас такого не будет. Мы говорили с НБУ, с авторами этого постановления: банк не должен контролировать оплату налогов. Контроль возлагается на ГНС», — сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский (хотя у monobank нет корпоративных счетов, но есть карты для выплат доходов ФЛП).

Источник: AIN