В новой версии приложения Kyiv Smart City появилась возможность приобрести проездной, продлить срок хранения авто на штрафплощадке и оплатить услуги с помощью Apple Pay и Google Pay





В новой версии мобильного приложения Kyiv Smart City появился целый ряд новых функций, включая возможность приобретения проездных, оплату хранения эвакуированного автомобиля на штрафплощадке и поддержка платежных сервисов Apple Pay и Google Pay.

Проездной можно приобрести на следующий месяц или на половину месяца с фиксированным количеством поездок или безлимитом. Проездной на следующий месяц можно приобрести заранее — с 24 числа предыдущего месяца, на полмесяца — с 14 числа текущего месяца. Для этого в разделе «Детали карточки» нужно нажать «Купить проездной на …», после чего выбрать желаемый тариф проездного, учитывая нужное количество поездок.

Если поездки на проездном закончились раньше срока его действия, пользователь может приобрести обычные поездки или купить проездной еще раз. Кроме того, в Kyiv Smart Card теперь доступен баланс «Кошелька». За счет средств «Кошелька» пользователь может приобрести поездки для транспортной карточки или QR-билеты.

Обновленная версия приложения также содержит новый функционал и для автовладельцев. У них теперь появилась возможность доплатить за хранение эвакуированного автомобиля на штрафплощадке. То есть, если владелец не успевает забрать авто со штрафплощадки до конца оплаченного срока хранения, он может продлить этот срок, доплатив через приложение необходимое количество дней. Доплатить за хранение автомобиля можно тогда, когда автомобиль находится в процессе возврата (после оплаты основного штрафа, эвакуации и хранения), но еще стоит на штрафплощадке.

Для этого внизу экрана инструкций по возврату автомобиля со штрафплощадки появилась кнопка «Доплатить за хранение». После нажатия на кнопку появляется экран доплаты, где можно указать желаемую дату возвращения, увидеть сумму к оплате и выбрать способ оплаты. После доплаты за хранение пользователь возвращается на предыдущий экран с инструкциями, где меняется конечная дата периода хранения авто на штрафплощадке. Также на деталях эвакуации теперь можно просматривать фотографии нарушений с места эвакуации, нажав на «доказательную базу». После нажатия открывается официальный документ о нарушениях.

Вдобавок оплатить все доступные услуги пользователи теперь могут с помощью платежных сервисов Apple Pay и Google Pay. Напомним, что зимой разработчики добавили возможность аутентификации с помощью Touch ID/Face ID и возможность вернуть эвакуированный автомобиль со штрафплощадки.

Загрузить приложение Kyiv Smart City можно по следующим ссылкам: Android и iOS.

Источник: КГГА