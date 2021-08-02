В новом Chrome Canary можно открывать папки закладок как группы вкладок





Google добавила возможность в тестовую версию браузера для разработчиков Chrome Canary, которая должна еще сильнее упростить работу с множеством вкладок. На это обратил внимание пользователь Reddit под ником Leopeva64-2.

Функция группировки вкладок появилась в Chrome в прошлом года, и с тех пор получила немало улучшений. Очередная доработка — новая функция, которая позволит открывать сохраненные в папках закладки как отдельные группы вкладок. Работает все в точности так, как и ожидаешь: нужно щелкнуть папку закладок правой кнопкой мыши, а затем открыть все ссылки, сохраненные в ней, как отдельную группу вкладок. После этого отобразится пузырек, позволяющий изменить название группы вкладок и выбрать цветную метку.

Еще одно изменение в свежей сборке Chrome Canary — новый, удобный способ восстановления вкладок, открытых в группах, из меню История. Текущая версия Chrome Canary после перезапуска браузера отображает отдельные вкладки в Истории, не позволяя просмотреть вкладки, которые ранее были объединены в группе.

Сборки Chrome из канала Canary — наиболее нестабильные из всех четырех каналов обновлений (Canary, Dev, Beta и Stable), но новые экспериментальные функции первым делом появляются именно в этом канале. Надо ли говорить, что далеко не все эксперименты и новые возможности из канала Canary доходят до релиза

Ранее этот же реддитор обнаружил в Chrome Canary возможность сохранять и синхронизировать группы вкладок, а также закреплять их.