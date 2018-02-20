В Одессе заработала муниципальная система видеонаблюдения «Безопасный город»

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В Одессе начала работать муниципальная система видеонаблюдения «Безопасный город». Данная система позволяет круглосуточно в автоматическом режиме фиксировать правонарушения, распознавать лица и автомобильные номера, а также по фотографиям определять места недавней видеофиксации разыскиваемого объекта.

На сегодняшний день к системе «Безопасный город» подключены 562 камеры, в том числе 412 SMART IP-камер, которые имеют высокое разрешение съёмки и поддерживают возможность 32-кратного увеличения изображения. Часть установленных камер имеют угол обзора до 360 градусов. Все видеокамеры управляются из центра обработки данных и работают на основе единого программного обеспечения.

Реализации проекта предшествовала совместная с правоохранительными органами работа по составлению криминологической карты города и изучению имеющегося опыта реализации аналогичных проектов.

Как отметил куратор проекта «Безопасный город», начальник управления организационно-аналитического обеспечения департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета Борис Магазинник, эта система является собственностью территориальной громады города Одессы. К системе подключено Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области, в стадии реализации – предоставление удалённого доступа городскому подразделению Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.

«Безопасность одесситов – в приоритете! Сегодня в Одессе реализован новый муниципальный проект «Безопасный город». Современная система видеомониторинга и видеоаналитики – это одно из направлений, которые реализуется властью для защиты одесситов. Мы и дальше продолжим наращивать ресурсные возможности города для создания комплексной системы безопасности, – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Город продолжит работу по интеграции в Центр обработки данных существующих и новых видеосистем в торговых центрах, учреждениях образования и здравоохранения, местах массового посещения людей.

Также благодаря имеющимся возможностям систему «Безопасный город» планируется применять для развития транспортной логистики города, контроля и управления отдельными процессами и объектами. В перспективе планируется использование возможностей проекта «Безопасный город» для модернизации системы оповещения населения.

Источник: Официальный сайт города Одесса