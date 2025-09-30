В одной глубокой галактике: Чубакка из "Звездных войн" найден в океане

Новости Наука и космос 30.09.2025 comment views icon

Ученые из Гавайского университета открыли новый необычный волосатый коралл, похожий на культового персонажа Чубакку из саги «Звездные войны». 

Собственно, в честь Чубакки корал и получил название Iridogorgia chewbacca. Коралл обнаружили с помощью глубоководного аппарата на вершине подводной горы, возле берегов гавайского острова Молокаи, на глубине 663 м.

«Первое появление этого коралла было незабываемым. Его длинные, гибкие ветви и форма сразу напомнили мне Чубакку», — рассказывает биолог Лис Уотлинг. 

Как и все остальные кораллы, Iridogorgia chewbacca представляет колонию отдельных полипов, растущих вместе и достигающих высоты 51 см. Представители Iridogorgia — глубоководные обитатели, мерцающие металлическими отблесками, за что и получили свое название. Они образуют длинные структуры, которые спирально поднимаются от основания, прикрепляясь к морскому дну. 

Iridogorgia chewbacca впервые заметили в 2006 году, а обнаружили во время экспедиции 2016 года в районе Марианской впадины. Анализ генов и физических характеристик подтвердил, что это новый вид кораллов

«Я считаю, что важно описывать виды из любого малоизученного региона, чтобы получить представление об уровне действующего биоразнообразия, а также использовать эти виды для понимания биогеографической истории региона», — убеждает Лис Уотлинг. 

Уотлинг и его коллеги из Китайской академии наук обнаружили удивительное многообразие видов Iridogorgia в тропических водах западной части Тихого океана. В частности, они сообщили об обнаружении вида Iridogorgia curva в рамках того же исследования, а также о 10 других видах того же рода, два из которых никогда ранее не встречались в этом регионе.

«В течение следующего века морские глубины претерпят существенные изменения. Глубинные воды вокруг Гавайев имеют возраст от 500 до 1000 лет (большая часть течет на север из Антарктики) поэтому существует вероятность, что они не сразу прогреются. Но другие последствия потепления океана могут вызвать изменения на глубине. Крайне важно знать, кто там живет, сколько им лет и каковы их репродуктивные возможности», — объясняет Уотлинг.

Результаты исследования опубликованы в журнале Zootaxa

Источник: ScienceAlert

