В офисе Simcord в Мукачево прошёл обыск – компания говорит о незаконности действий правоохранителей (не было решения суда) и обратилась в ГБР

На днях в офисе одного из резидентов Закарпатского IT-кластера в Мукачево прошёл обыск. В Кластере отметили, что обыск был незаконным и проводился «без официальных документов».

Позже появились дополнительные подробности этого инцидента. Как стало известно, событие произошло 25 августа. Правоохранители пришли с обыском в компанию Simcord, которая переехала из Харькова в Мукачево после начала полномасштабного российского вторжения. Основатель компании Александр Кудь предоставил фотографии с места происшествия, на которых видны люди в форме и с оружием. Также он рассказал, что обыск проводили представители уголовного розыска из Ужгорода.

«Пришли без решения суда, остановили работу предприятия, испугали сотрудников, хотели конфисковать компьютеры. Наши юристы сообщили об этом произволе в ДБР. В целом, неприятная ситуация, выходит, что мы уехали из Харькова от войны в Мукачево, а здесь нас свои же добивают!», — отметил Александр Кудь.

Впоследствии компания Simcord предоставила дополнительную информацию об инциденте. Отмечается, что в офис в Мукачево «ворвались около 15 неустановленных лиц в масках и с огнестрельным оружием в руках». При этом визитёры якобы не имели опознавательных знаков (шевронов) и были в одежде, похожей на форму сотрудников полиции. Они представились Главным управлением Национальной полиции в Закарпатской области и были «во главе с начальником отдела уголовного розыска ГУНП в Закарпатской области (оперуполномоченным) — Крилем Игорем Богдановичем».

Как отмечают в компании, правоохранители сопровождали свой визит криками и бранью, применяли психологическое и физическое воздействие и давление. При этом они не имели судебного решения или каких-либо других документов, которые давали бы основания для проведения обыска, и якобы не сообщили о причинах и основаниях визита. Однако люди в форме свободно перемещались по территории офиса, осматривали рабочие места работников, столы, тумбы и шкафы, а также документы и компьютерную технику. Вместе с тем правоохранители не фиксировали свои действия на камеру и не приглашали понятых.

Курс Full Stack вечірній Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Всех работников начали вытаскивать с рабочих мест, отбирать личные телефоны и строить лицом к стене, без разъяснения их прав, ограничив их свободу и запретив им свободное передвижение, не говоря о других допущенных нарушениях их прав и свобод как граждан Украины. Тем самым полностью парализована и заблокирована работа компании, чем нанесён существенный ущерб», — отмечают в Simcord.

После этого инцидента представители компании обратились на «горячую линию» ГБР на этот счет. По данным Simcord, в настоящее время идёт соответствующая проверка.

Источник: dou