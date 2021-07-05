В Пенсильвании на ходу загорелся электромобиль Tesla Model S Plaid, водитель на короткое время оказался в огненной ловушке





В городе Хаверфорд, штат Пенсильвания, произошло возгорание электромобиля Tesla Model S Plaid. В результате, водитель на некоторое время оказался в ловушке. Об этом сообщает местное пожарное управление. При этом адвокат автовладельца заявил, что электромобиль «спонтанно воспламенился».

На место происшествия оперативно прибыли пожарные из отделений Гладвина и Лоуэр-Мерион. Пожарные были обучены тому, как реагировать на возгорание аккумуляторов автомобилей Tesla. Они «проложили 5-дюймовый подводящий трубопровод к месту происшествия, чтобы поддерживать постоянный поток воды к пожару для тушения огня и охлаждения батарей до обеспечения полного тушения», — говорится в заявлении пожарной охраны Гладвина. Водителя удалось спасти, заявлений о травмах не поступало.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ — Ben Meiselas (@meiselasb) July 1, 2021

Tesla Model S Plaid – это высококлассная сверхбыстрая версия оригинального электрического седана. Генеральный директор Tesla Илон Маск в прошлом месяце провёл презентацию, во время которой объявил о первых поставках клиентам автомобиля стоимостью $130 тыс. По словам юриста Бена Мейселаса, который работает в компании, представляющей интересы неназванного владельца автомобиля, данная Model S Plaid была одной из первых 250 автомобилей, отправленных клиентам.

«Это горестная и пугающая ситуация и очевидная серьёзная проблема», — сказал Марк Герагос, другой поверенный, представляющий владельца автомобиля. «Наше предварительное расследование продолжается, но мы призываем Tesla отозвать эти автомобили до тех пор, пока не будет проведено полное расследование».

Tesla утверждает, что её автомобили являются самыми безопасными в мире, и ежегодно сообщает статистические данные о возгорании своих транспортных средств, которые намного ниже, чем у автомобилей с бензиновым двигателем. Тем не менее, тема возгорания электромобилей стала предметом повышенного внимания по мере того, как всё больше таких транспортных средств появляются на дорогах. Службы спасения проводят специальные обучения для своего персонала, чтобы спасатели знали, как обращаться с возгоранием аккумуляторных батарей электромобиля, поскольку их нельзя потушить некоторыми традиционными методами.

Компания Tesla не ответила на запрос с просьбой прокомментировать данный инцидент. Это неудивительно, учитывая, что компания распустила свой отдел по связям с общественностью и не ответила ни на один запрос в течение последних 2 лет.

Источник: The Verge