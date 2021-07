В Пенсильвании на ходу загорелся электромобиль Tesla Model S Plaid, водитель на короткое время оказался в огненной ловушке

В городе Хаверфорд, штат Пенсильвания, произошло возгорание электромобиля Tesla Model S Plaid. В результате, водитель на некоторое время оказался в ловушке. Об этом сообщает местное пожарное управление. При этом адвокат автовладельца заявил, что электромобиль «спонтанно воспламенился».

На место происшествия оперативно прибыли пожарные из отделений Гладвина и Лоуэр-Мерион. Пожарные были обучены тому, как реагировать на возгорание аккумуляторов автомобилей Tesla. Они «проложили 5-дюймовый подводящий трубопровод к месту происшествия, чтобы поддерживать постоянный поток воды к пожару для тушения огня и охлаждения батарей до обеспечения полного тушения», — говорится в заявлении пожарной охраны Гладвина. Водителя удалось спасти, заявлений о травмах не поступало.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ

— Ben Meiselas (@meiselasb) July 1, 2021