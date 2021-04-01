App Annie: В первом квартале 2021 расходы на мобильные игры и приложения выросли на 40% – до рекордных $32 млрд





По данным App Annie, в первом квартале 2021 года расходы потребителей на покупку приложений в Apple App Store и Google Play Store выросли на 40% – до рекордной суммы в $32 млрд. При этом на долю Apple App Store пришлось $21 млрд из этой суммы, а на Google Play Store – $11 млрд. В первом квартале 2020 года потребители потратили $23 млрд на приложения.

Основной причиной столь стремительного роста расходов на покупку приложений в первые три месяца нынешнего года называют коронавирус. Поскольку многие были вынуждены оставаться дома во время пандемии, довольно много людей искали возможности дополнительных развлечений, таких как игры и потоковые сервисы для трансляции фильмов и сериалов. При этом общее количество загрузок на двух платформах в первом квартале 2021 года увеличилось не столь значительно, как расходы на покупку приложений – примерно на 10%, до 31 млрд.

В первом квартале 2021 года на покупку игр в Google Play Store было потрачено $9 млрд, что на 35% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. За тот же период расходы на игры в Apple App Store увеличились на 30% и достигли показателя $13 млрд. Еженедельно в указанных магазинах фиксировалось около миллиарда загрузок игр. Это на 15% больше, чем в первом квартале 2020 года, и на 35% больше по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Из-за влияния COVID-19, приложения из некоторых категорий устанавливались чаще, чем из других. В Google Play Store наибольший прирост доходов зафиксирован в категориях Games, Social и Entertainment. На платформе iOS самый большой доход генерировали категории Games, Photo & Video и Entertainment. Наибольший прирост по количеству загрузок в Google Play Store показали категории Social, Tools и Finance. Также большой рост фиксировался в категориях Weather (до 40%) и Dating (более 35%). В App Store выросли загрузки в категории Health & Fitness примерно на 25%. Также существенный прирост загрузок наблюдался в категориях Games, Finance и Social Networking.

Самое популярное приложение (по количеству загрузок) в первом квартале 2021 года в обоих магазинах – TikTok. По расходам потребителей на первом месте оказалось приложение YouTube. По количеству ежемесячно активной аудитории лидирует Facebook.

Самой часто загружаемой игрой в первом квартале 2021 года стала Join Clash 3D. По расходам потребителей лидирует ROBLOX, а по ежемесячно активной аудитории – Among Us!.

Источник: phonearena