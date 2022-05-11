В преддверии Google I/O 2022 вышла бесплатная онлайн-игра в пинбол. Ее цель — продемонстрировать инструменты Google для кроссплатформенного программирования

Google I/O 2022 стартует 11 мая и продлится до 12 мая. Доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени (13:00 по восточному времени или в 21:00 по киевскому). В преддверии мероприятия Google выпустила онлайн-игру в пинбол, цель которой продемонстрировать любимые инструменты программирования компании.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Игра создана с помощью фреймворка Flutter, предназначенного для помощи разработчикам в написании программного обеспечения, которое будет работать на Android от Google, iOS от Apple и в веб-приложениях. Поиграть можно по этой ссылке.

На Android приложение спросит, хотите ли вы установить его на домашний экран. Это показывет желание Google стереть границы между веб-приложениями и нативными приложениями для смартфонов, которые работают на iOS или Android. Использован игровой движок Flame, предназначенный для ускорения разработки игр.

Кроссплатформенное программирование довольно сложное из-за различий. В настольном браузере игра поволяет использовать стрелки для управления флипперами. На смартфонах нужно касаться левой и правой сторон экрана. Но такие факторы, как разные размеры экрана, могут вызывать сбои. Например, при использовании браузера Chrome на Google Pixel 6 Pro, телефоне с относительно узким экраном, значок ракеты для запуска мяча «уплывает» за край экрана. Об этом сообщило издание CNET.

На Google I/O 2022 ожидаются новости о новых смартфонах Google Pixel, смарт-часах Pixel Watch и Android 13.