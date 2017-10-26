В преддверии распродаж Steam запустил электронные подарочные карты

В сервисе цифровой дистрибуции Steam появились электронные подарочные карты (Steam Digital Gift Cards), с помощью которых можно подарить своим друзьям и членам семьи деньги на покупку игр, программ, устройств и любых других товаров в Steam.

Чтобы купить электронную подарочную карту, достаточно войти в свой аккаунт Steam, выбрать друга и номинал карты (в Украине — $5, $10, $25, $50, $100), после чего сервис «доставит» подарок на аккаунт вместе с сообщением.

Новая возможность добавилась к уже существующим в Steam способам сделать подарок: покупке игр в подарок или покупке розничных подарочных карт, которые доступны в оффлайн-магазинах некоторых стран.

Напомним, что недавно стало известно о точных датах трех следующих распродаж на платформе Steam. Ожидается, что в рамках этих распродаж украинцы впервые смогут купить игры за украинские гривны, так как ранее сообщалось, что Steam скоро добавит национальную валюту Украины в качестве средства оплаты игр.

Источник: Steam