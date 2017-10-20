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Kotaku выяснил точные даты трех ближайших распродаж на Steam (Halloween, Black Friday, Winter)
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Kotaku выяснил точные даты трех ближайших распродаж на Steam (Halloween, Black Friday, Winter)

Kotaku выяснил точные даты трех ближайших распродаж на Steam (Halloween, Black Friday, Winter)

Профильный ресурс Kotaku UK выяснил даты следующих трех распродаж в сервисе Steam. Информацию подтвердили сразу несколько разработчиков игр, работающих с данным сервисом.

Итак, ближайшая распродажа в честь Хэлоиуна (Steam Halloween Sale) стартует 26 октября и закончится 1 ноября 2017 года.
Далее состоится распродажа в рамках Черной Пятницы (Steam Autumn Sale / Steam Black Friday), она продлится с 22 ноября по 28 ноября 2017 года.
И традиционно завершит год Зимняя Распродажа (Steam Winter Sale), которая будет продолжаться ровно две недели — с 21 декабря 2017 года по 4 января 2018 года.

Ожидается, что в рамках этих распродаж украинцы впервые смогут купить игры за украинские гривны, так как ранее сообщалось, что Steam скоро добавит национальную валюту Украины в качестве средства оплаты игр.

Источник: Kotaku UK

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