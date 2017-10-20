Kotaku выяснил точные даты трех ближайших распродаж на Steam (Halloween, Black Friday, Winter)

Профильный ресурс Kotaku UK выяснил даты следующих трех распродаж в сервисе Steam. Информацию подтвердили сразу несколько разработчиков игр, работающих с данным сервисом.

Итак, ближайшая распродажа в честь Хэлоиуна (Steam Halloween Sale) стартует 26 октября и закончится 1 ноября 2017 года.

Далее состоится распродажа в рамках Черной Пятницы (Steam Autumn Sale / Steam Black Friday), она продлится с 22 ноября по 28 ноября 2017 года.

И традиционно завершит год Зимняя Распродажа (Steam Winter Sale), которая будет продолжаться ровно две недели — с 21 декабря 2017 года по 4 января 2018 года.

Ожидается, что в рамках этих распродаж украинцы впервые смогут купить игры за украинские гривны, так как ранее сообщалось, что Steam скоро добавит национальную валюту Украины в качестве средства оплаты игр.

Источник: Kotaku UK