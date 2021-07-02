В приложении Google на iOS обнаружили игру пинбол





Оказывается, приложение Google для iOS содержит довольно увлекательную пасхалку: игру пинбол, которая спрятана в разделе «Tabs» («Вкладки»). Это простенький тайм-киллер, который позволяет занять себя чем-то пару минут, даже без подключения к Интернету.

Для запуска игры необходимо перейти на вкладку «Tabs», подождать немного, пока снизу не начнут двигаться разноцветные фигуры, и потянуть их вверх. Геймплей является миксом пинбола и игры Brick Braker — вам предстоит разбивать фигуры, которые движутся произвольным образом. После прохождения уровней появляются различные бонусы. Например, сердечко дает дополнительную жизнь, синяя звезда делает из одного шарика два, а желтая — увеличивает его.

Android-версия приложения, судя по всему, данной пасхалки лишена.

Источники: The Verge, 9to5google