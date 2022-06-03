В приложении Messenger появилась вкладка Calls для работы с голосовыми и видеозвонками

Компания Meta обновила приложение Messenger и добавила в него новую вкладку Calls. Здесь будут отслеживаться все входящие и исходящие звонки, совершаемые через приложение. Также вкладка призвана упростить совершение звонков одним нажатием.

Кроме того, для людей, которые не используют функцию звонков регулярно, добавлено напоминание, что они могут применять приложение не только для обмена текстовыми сообщениями, но также и для голосовых или видеозвонков. Вкладка Calls доступна в обновлённой версии приложения Messenger для платформ iOS и Android.

В 2014 году Facebook удалила функцию обмена сообщениями из основного приложения Facebook, выделив её в отдельное приложение Messenger. Тем самым, пользователям пришлось устанавливать дополнительное приложение. В 2015 году в Messenger появилась функция видеозвонков. Позже появилась возможность обмена сообщениями между приложениями с Instagram, а затем и групповые чаты между приложениями.

По данным Meta, число как аудио-, так и видеозвонков увеличилось на 40% по сравнению с началом 2020 года, и каждый день совершается 300 млн звонков.

Источник: The Verge