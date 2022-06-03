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В приложении Messenger появилась вкладка Calls для работы с голосовыми и видеозвонками

В приложении Messenger появилась вкладка Calls для работы с голосовыми и видеозвонками

Компания Meta обновила приложение Messenger и добавила в него новую вкладку Calls. Здесь будут отслеживаться все входящие и исходящие звонки, совершаемые через приложение. Также вкладка призвана упростить совершение звонков одним нажатием.

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Кроме того, для людей, которые не используют функцию звонков регулярно, добавлено напоминание, что они могут применять приложение не только для обмена текстовыми сообщениями, но также и для голосовых или видеозвонков. Вкладка Calls доступна в обновлённой версии приложения Messenger для платформ iOS и Android.

В 2014 году Facebook удалила функцию обмена сообщениями из основного приложения Facebook, выделив её в отдельное приложение Messenger. Тем самым, пользователям пришлось устанавливать дополнительное приложение. В 2015 году в Messenger появилась функция видеозвонков. Позже появилась возможность обмена сообщениями между приложениями с Instagram, а затем и групповые чаты между приложениями.

По данным Meta, число как аудио-, так и видеозвонков увеличилось на 40% по сравнению с началом 2020 года, и каждый день совершается 300 млн звонков.

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Источник: The Verge


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