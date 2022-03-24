В «Приват24» для бизнеса появилась ПЭП (простая электронная подпись) — альтернатива на случай недоступности КЭП

«ПриватБанк» сообщил бизнес-клиентам о доступности новой возможности «Приват24 для бизнеса» — в случае недоступности привычного файлового ключа КЭП для подтверждения сделки они могут временно воспользоваться ПЭП (простая электронная подпись).

Получить доступ к ПЭП можно путем получения пароля в SMS-сообщении или подтверждения операции через push-сообщение в приложении «Приват24» для физических лиц.

Как подтвердить операцию с использованием ПЭП

Для завершения сделки в «Приват24 для бизнеса» нужно выбрать вариант «Подписать по телефону…» или «Подписать SMS». Не забудьте проверить телефонный номер, на который будет отправлено сообщение.

Перейти на мобильное приложение «Приват24» для физических лиц и подтвердить операцию в push-сообщении (во вкладке «Уведомление»). Если не успеть подтвердить операцию через push-сообщение в течение 2 минут, завершить ее можно в Приват24 для бизнеса путем ввода пароля, отправленного в SMS на финансовый номер телефона.

Список операций, доступных в «Приват24 для бизнеса» через «Подписать по телефону…» и «Подписать SMS»

Платежи в гривне

Зарплатные выплаты.

Операции по валютообмену.

SWIFT-переводы (критический импорт), в частности, передачи ВЭД-документов.

Депозиты.

Операции с Корпоративными картами.

Открытие счета.

Передача документов бизнес-клиента.

21 марта «ПриватБанк» завершил масштабное обновление инфраструктуры — на внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов и услуг понадобилось трое суток. В настоящее время банк работает в стандартном режиме, все услуги доступны, в том числе возможность генерировать и подписывать документы с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).