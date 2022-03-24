Новости

В «Приват24» для бизнеса появилась ПЭП (простая электронная подпись) — альтернатива на случай недоступности КЭП

В «Приват24» для бизнеса появилась ПЭП (простая электронная подпись) — альтернатива на случай недоступности КЭП

«ПриватБанк» сообщил бизнес-клиентам о доступности новой возможности «Приват24 для бизнеса» — в случае недоступности привычного файлового ключа КЭП для подтверждения сделки они могут временно воспользоваться ПЭП (простая электронная подпись).

Получить доступ к ПЭП можно путем получения пароля в SMS-сообщении или подтверждения операции через push-сообщение в приложении «Приват24» для физических лиц.

Как подтвердить операцию с использованием ПЭП

  • Для завершения сделки в «Приват24 для бизнеса» нужно выбрать вариант «Подписать по телефону…» или «Подписать SMS». Не забудьте проверить телефонный номер, на который будет отправлено сообщение.
  • Перейти на мобильное приложение «Приват24» для физических лиц и подтвердить операцию в push-сообщении (во вкладке «Уведомление»). Если не успеть подтвердить операцию через push-сообщение в течение 2 минут, завершить ее можно в Приват24 для бизнеса путем ввода пароля, отправленного в SMS на финансовый номер телефона.

Список операций, доступных в «Приват24 для бизнеса» через «Подписать по телефону…» и «Подписать SMS»

  • Платежи в гривне
  • Зарплатные выплаты.
  • Операции по валютообмену.
  • SWIFT-переводы (критический импорт), в частности, передачи ВЭД-документов.
  • Депозиты.
  • Операции с Корпоративными картами.
  • Открытие счета.
  • Передача документов бизнес-клиента.

21 марта «ПриватБанк» завершил масштабное обновление инфраструктуры — на внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов и услуг понадобилось трое суток. В настоящее время банк работает в стандартном режиме, все услуги доступны, в том числе возможность генерировать и подписывать документы с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

«ПриватБанк» планировал провести модернизацию сервисов Приват24 за 10 часов, но процесс растянулся на сутки


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить