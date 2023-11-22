Новости Украина 22.11.2023 в 17:06 comment views icon

В прифронтовых областях установили 326 систем Tesla Powerwall для резервного питания важных объектов

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В прифронтовых областях установили 326 систем Tesla Powerwall для резервного питания важных объектов

Прифронтовые области Украины получают системы резервного питания Tesla Powerwall для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Пять областей уже получили 326 таких систем. В скором времени устройства отправятся еще в 2 другие прифронтовые области.

Системы Tesla Powerwall обеспечат электричеством объекты критической и социальной инфраструктуры во время возможных обесточиваний. Речь идет о школах, детских садах, больницах, ЦПАУ и экстренных службах. Системы Powerwall работают по принципу павербанков. Они заряжаются от сети и держат заряд 12-14 часов. Также они могут подпитываться от солнечных панелей. Это продлит время работы еще на несколько дней. Такие системы обладают высокой автономностью и обеспечивают устойчивое питание при отключениях электричества.

Устанавливать устройства на объектах критической и социальной инфраструктуры помогают 15 специалистов из 6 областей Украины. Они прошли обучающие тренинги по установке и технической поддержке зарядных станций.

Новые системы Powerwall Украина получила бесплатно. Инициативу Минцифры поддержали правительство Польши, Институт телекоммуникаций ─ Национальный исследовательский институт (г. Варшава), Tesla Inc., американская благотворительная организация Direct Relief и БО «Благотворительный фонд Евгения Пивоварова».

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Источник: Минцифры

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