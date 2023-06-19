В приложении «Київ Цифровий» появились электронные транспортные карты — их продают за 40 грн

Городское приложение «Київ Цифровий» получило обновление, которое внесло изменения в работу с транспортными картами. Теперь в дополнение к стандартным пластиковым картам с чипом, которые продаются отдельно по 50 грн и могут быть привязаны к приложению вручную, можно генерировать отдельные цифровые транспортные карты прямо в приложении. Однако они все равно оказались платными, хотя не нуждаются в использовании физических материалов и чипов, затратах на производство и распространение.

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Отмечается, что в ответ на предложения пользователей в «Київ Цифровий» добавлены цифровые транспортные карты, что позволяет уменьшить использование пластика и оплачивать проезд исключительно смартфоном. Цифровая карта позволяет оплачивать проезд бесконтактно через Google Pay. Чтобы приобрести цифровую карту, нужно:

Выбрать банковскую карту в Google Wallet, к которой пользователь желает привязать цифровую карту. Оплатить цифровую карту через Google Pay. Стоимость покупки – 40 грн.

Представители сервиса «Київ Цифровий» указывают, что стоимость цифрового продукта определяют несколько факторов. Главные из них:

поддержка программного обеспечения;

хранение и защита данных;

резервный и обменный фонд для карт.

После оплаты цифровая карта автоматически привяжется к банковской карте Google Wallet и устройству. Добавлять карту в Wallet не нужно – поездки будут списываться с банковской карты через Google Pay.

Если удалить банковскую карту из Google Wallet или изменить устройство, необходимо привязать цифровую карту снова в настройках приложения. Изменять привязку карты можно 1 раз в день, но не больше 3 раз в месяц.

Пополнить цифровую карту можно в приложении. На нее можно добавить поездки и создавать QR билеты из поездок. Также на нее можно приобрести проездной и следить за историей оплат.

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Отмечается, что цифровая карта – единственная в аккаунте пользователя. Даже если удалить ее из аккаунта, то добавить в другой не получится. Это ограничение объясняется защитой от мошенников.

Сейчас цифровая транспортная карта действует в троллейбусах, автобусах, трамваях и фуникулере Киева. Однако она не действует в электричке. Также есть определенные ограничения по оплате проезда в метро. В метро цифровая карта не действует через Google Pay, а средства будут списываться с банковской карты. Однако можно превращать поездки на цифровой карте в QR-билеты для оплаты проезда в метро.

Еще одно важное ограничение – все возможности цифровой транспортной карты доступны только на устройствах с поддержкой NFC. Если устройство не поддерживает NFC, цифровая карта не будет действовать через Google Pay – можно только создавать QR-билеты из поездок на карте.

Добавим, на страницах Prozorro можно найти информацию о тендере на предоставление услуг по выпуску виртуальных транспортных карт, включающую в себя услуги по выпуску виртуальных карт, по токенизации виртуальных транспортных карт и обработке данных по операциям с виртуальными транспортными картами. Заказчиком услуг выступает КП ГИВЦ. По результатам тендера был подписан договор с ООО «Центральный маршрутизатор» на сумму 20 млн грн.