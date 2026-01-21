Новости Украина 21.01.2026 comment views icon

В Приват24 добавили "Запрос на оплату" — функцию разделения расходов между пользователями



Катерина Даньшина

Редактор новостей

ПриватБанк в партнерстве с Visa добавил в Приват24 новый сервис, который позволяет разделить расходы между друзьями или родственниками.

Функция «Запрос на оплату» подойдет для повседневных сценариев использования: например, совместной оплаты чека из кафе, поездки в такси или приобретения подарка. Владелец счета, с которого была осуществлена оплата, просто может отправить другим запрос на разделение расходов — без обмена номерами карт или отправки чеков в мессенджерах.

Как воспользоваться:

  • В Приват24 выберите необходимую транзакцию;
  • Добавьте пользователей из телефонной книги;
  • Укажите сумму для каждого;
  • Система автоматически отправит запрос.
Важно:

  • Разделить оплату можно только в течение 30 дней с момента совершения транзакции;
  • У пользователя, которому поступил запрос на оплату, есть 7 дней для подтверждения;
  • Есть ограничение на количество участников для разделения — до 30;
  • Запрос на совместную оплату можно отправить в другие банки, перечень доступных появится при его создании.

Если пользователь игнорирует или пропустил запрос, Приват24 пришлет напоминание. Интересно, как это будет выглядеть в реальных сценариях и не будет ли кто-то злоупотреблять функцией, просто с наличием вашего номера.

«Сервис создан с акцентом на человека и улучшение клиентского опыта», — говорит член правления ПриватБанка по вопросам розничного рынка Дмитрий Мусиенко. «Мы не просто делаем цифровые финансовые услуги более удобными и прозрачными, но и системно снижаем барьеры в финансовом взаимодействии между людьми. Это наш вклад в финансовую инклюзию, что позволяет легко решать даже бытовые вопросы возврата средств».

Услуга «Запрос на оплату» уже доступна всем пользователям Приват24.

В monobank запустили «Общие карты» — для разделения средств с близкими, но с лимитами

Источник: ПриватБанк

