В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии

Результаты нового опроса Google и Ipsos демонстрируют, что в развивающихся странах доверие к инструментам на базе ИИ выше, чем в таких развитых странах как США.

Сейчас ИИ стремительно интегрируется в рабочие процессы, сферу обучения и широко используется в повседневной жизни. Однако граждане США до сих пор скептически относятся к использованию искусственного интеллекта по сравнению со всеми другими странами мира. Как отмечают в Google, новый опрос демонстрирует три ключевых изменения в использовании ИИ за последние 3 года.

В частности, искусственный интеллект перешел от экспериментальной фазы в сферу повседневного использования. Изучение новой информации и понимание сложных тем стало одним из главных способов его использования, обойдя сферу развлечений. Глобальный оптимизм относительно влияния ИИ на людей растет, особенно среди тех, кто непосредственно использует соответствующие инструменты. При этом положительное восприятие и использование возникают одновременно.

Страны и отдельные лица, которые активнее используют ИИ, также оптимистичнее воспринимают его преимущества. Почти 70% людей, которые использовали искусственный интеллект, отмечают, что их больше интересуют потенциальные преимущества, чем вероятные риски. Среди тех, кто заявляет, что часто использует ИИ, 86% имеют немалый энтузиазм. Из тех, кто утверждает, что много знает об искусственном интеллекте, 80% полны энтузиазма и только 20% выражают беспокойство.

При этом в наиболее развитых странах, особенно в англоязычных, в частности, США, Великобритании и Канаде, энтузиазма и оптимизма относительно интеграции ИИ и экономического влияния от этого меньше, чем в остальных странах мира. Жители США, Канады и Франции реже, чем жители остальной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающихся рынков, утверждают, что искусственный интеллект принесет пользу студентам и преподавателям. Опрос также демонстрирует, что жители США реже считают, что правительство эффективно справляется с использованием ИИ.

В рамках опроса Google и Ipsos провели 21 тыс. интервью в 21 стране, пытаясь понять отношение общества к искусственному интеллекту. Оказалось, что многие граждане США до сих пор не доверяют искусственному интеллекту и не хотят видеть его в своей жизни, однако это вряд ли остановит технологических гигантов, особенно при поддержке администрации президента Дональда Трампа.

Мы писали о курьёзном случае, когда босса британской полиции уволили за «лживый» отчет, созданный ИИ Copilot. Также появился тренд, согласно которому гуру создают чат-боты, воспроизводящие их стиль и голос, позволяя людям «общаться» с ИИ-воспроизведением себя и получать «персонализированные» советы в стиле выбранного лайф-коуча.

Источник: Axios