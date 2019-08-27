В сентябре в Киеве пройдёт выставка потребительской электроники CEE 2019 с косплей-шоу и кибертурниром





В конце сентября в Киеве будет проходить ежегодная выставка потребительской электроники CEE 2019. В этот раз мероприятие будет разделено на две части по категориям: СЕЕ и CEE Games. Каждое мероприятие соберёт лидеров мирового рынка из различных отраслей и бизнес-направлений. Как отмечают организаторы, всего на выставке будут представлены продукты и решения более 100 мировых лидером IT-отрасли.

На стендах традиционной выставки CEE 2019 будут проходить демонстрации и тестирования устройств потребительской электроники, бытовой техники, техники для дома и решений системной интеграции для бизнеса. В зоне beauty и женщины, и мужчины смогут принарядиться, сделать стильную прическу или приобрести устройства для ухода за телом и волосами. Отдельная зона на открытом воздухе покажет устройства для домашних мастеров и профессионалов в области строительства или ремонта. В этой зоне также можно будет протестировать инструменты и технику для дома и сада.

Секция CEE Games 2019 будет целиком посвящена геймингу. Посетители смогут испытать в действии новейшие кокпиты, шлемы виртуальной реальности, специализированные мониторы, игровые ноутбуки, консоли, акустические системы, периферию и тому подобное. В специализированных зонах киберспорта состоятся турниры по играм KS GO и DOTA 2 с ценными призами. Призовой фонд каждого соревнования – 100 тыс. грн. Регистрация на участие в турнире CEE GAME CUP начинается с 28 августа.

Дополнит атмосферу мероприятия яркий и реалистичный косплей. Кстати, в рамках выставки будет проходить конкурс косплееров с призовым фондом 25 тыс. грн. Для участия в шоу коспелееров предусмотрена отдельная регистрация.

Выставка CEE 2019 будет проходить в Киеве 28-29 сентября по адресу ул. Межигорская, 82 (территория Tetra Pak Украина). Посещение выставки – платное, билеты продаются на сайте организатора и будут доступны в кассах во время работы самой выставки. Стоимость билета составляет 100 грн при покупке до 31 августа, 150 грн – при покупке с 1 по 22 сентября, 200 грн – при покупке с 23 сентября. Один билет даёт право посещения выставки на протяжении одного дня, но обоих мероприятий (СЕЕ и CEE Games). Бесплатно посетить выставку смогут дети в возрасте до 12 лет в ( но только в сопровождении взрослых) и участники боевых действий при наличии удостоверения. Также бесплатно посетить выставку смогут аккредитованные участники косплей-шоу.

Напомним, весной этого года в Киеве уже проходила выставка CEE 2019 Spring.