В Киеве в 2 этапа будет проходить выставка потребительской электроники CEE 2019, до 1 апреля билеты продаются за полцены

В апреле в Киеве будет проходить масштабная выставка электроники CEE 2019. В этом году выставка будет иметь несколько отличий.

Во-первых, будет существенно расширен формат выставки. Теперь помимо потребительской электроники, фототехники и бытовой техники также будут представлены игрушки, автомобили и электротранспорт, инструменты и техника для сада и дома. Во-вторых, теперь выставка будет проходить в 2 этапа. Во время первой фазы, которая состоится 6-7 апреля, на стендах будут проходить демонстрации и тестирования продуктов и решений для бизнеса по системной интеграции, потребительской электроники, компьютерных и консольных игр, техники для дома и бытовой техники, широкого и уникального ассортимента товаров и игрушек для детей.

Во время второй фазы, которая состоится 12-14 апреля, посетителей ждет специализированная зона гейминга и киберспорта, где будут проходить турниры с ценными призами. Игроки смогут опробовать в действии новейшие кокпиты, VR-шлемы, специализированные мониторы, ноутбуки, консоли, периферию и тому подобное. Кроме этого, гости смогут вживую ознакомиться с моделями электрокаров и гибридных авто. В зоне beauty и женщины, и мужчины смогут принарядиться, сделать стильную прическу или приобрести устройства для ухода за телом и волосами. А зона на открытом воздухе придется по душе домашним мастерам и профессионалам в строительстве или ремонте, где они смогут протестировать инструменты и технику для дома и сада.

Отмечается, что выставка CEE 2019 соберёт более 200 участников, которые являются лидерами мирового рынка из различных отраслей и бизнес-направлений. Генеральным партнёром стала компания LG, а официальными партнёрами – Acer, Sony и Haier.

Наконец, выставка CEE 2019 сменила место прописки и время проведения. Если раньше она проходила на территории выставочного центра «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная 2-Б), то в 2019 году выставка разместится на территории «Tetra Pak Украина» (ул. Межигорская 82). К тому же, вместо традиционного октября теперь для проведения выставки выбран апрель.

Посещение выставки CEE 2019 будет платным. Цена стандартного билета составляет 100 грн. Но до 1 апреля приобрести билеты можно со скидкой 50%. Вход для детей до 12 лет бесплатный (только в сопровождении взрослых). На каждую фазу выставки нужно приобретать отдельные билеты. Купить их можно на официальном сайте организатора.