В сериале «Властелин колец» покажут единственного в Средиземье бородатого эльфа

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Во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» Amazon Prime покажет Кирдана Корабела. Согласно произведениям Дж. Р. Р. Толкина, он был повелителем Серых гаваней, старейшим эльфом Средиземья и единственным из них, кто имел бороду.

Кирдан первым встретил Истари, в частности, Гэндальфа, в Средиземье. Он был наставником Элронда и первым носителем одного из трех эльфийских Колец, Нар’и. В Третьей эпохе Кирдан оставался в Серых гаванях до тех пор, пока не отошел последний корабль в Валинор. Его по логике напрашивается в сериал «Властелин колец: Кольца власти», который рассказывает именно о временах прибытия Истари и получения Колец.

Старейшину эльфов сыграет Бен Дэниелс, известный по «Карточному дому», «Короне», «Наследию Юпитера». Дэниелс получил неопределенную роль в самом дорогом сериале Амазонки еще в 2022 году, и теперь стало известно, кого он сыграет. Шоураннеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккей ранее рассказали The Time, что Кирдан действительно будет во 2 сезоне, но не подтвердили исполнителя роли. Вот официальное описание персонажа от Prime Video:

«Кирдан Корабел — властелин Серых Гаваней и источник мудрости даже среди Высших Эльфов. Опытный судостроитель, Кирдан также является первым носителем Наръи, одного из трех Эльфийских Колец Силы, созданных Келебримбором. Во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» он также является наставником Элронда».

Кирдана считают одним из самых недооцененных и нераскрытых персонажей Толкина. С сериалом Amazon эта важная фигура получила шанс на публичное признание. Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет 29 августа и расскажет больше о роли Кирдана в Средиземье.

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Источник: IGN

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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