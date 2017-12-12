В сеть попало видео, раскрывающее дизайн и подробные характеристики смартфона Samsung Galaxy A8+ (2018)

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После целого ряда утечек о новых смартфонах Samsung Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018) в сети появилось видео, в котором житель Бангладеш показывает одну из новинок буквально со всех сторон, включая пункты меню, а напоследок демонстрирует таблицу с техническими характеристиками смартфона.

Итак, практически все ожидания заинтересованных лиц оправдались – смартфон Samsung Galaxy A8+ (2018) получил безрамочный дизайн без аппаратных кнопок на передней панели, а также одинарную основную камеру со сканером отпечатков под ней. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Судя по данным из ролика (который, к сожалению, уже удалили из сети), новый смартфон получит экран Infinity Display с 6-дюймовой матрицей Super AMOLED разрешением 2220×1080 точек. В качестве аппаратной платформы выбран фирменный восьмиядерный процессор Exynos 7885 с рабочей частотой 2,2 ГГц, дополненный 6 ГБ оперативной памяти. Емкость хранилища данных составляет 64 ГБ, его можно увеличить с помощью карт памяти MicroSD. Смартфон Samsung Galaxy A8+ (2018) получил аккумулятор на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки от порта USB Type C.

В качестве основной камеры используется одинарный 16 Мп модуль с апертурой f/1.7 и оптической стабилизацией, а вот на передней стороне смартфона нашлось место для двойной камеры с модулями на 16 Мп и 8 Мп. Ожидается, что смартфоны Samsung Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018) поступят в продажу до конца текущего года по цене от $600.

Источник: PhoneArena