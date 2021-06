В сеть утекли скриншоты интерфейса Windows 11 с новым Пуском

15 июня на китайском сайте Baidu появились предполагаемые скриншоты следующей версии Windows, которой приписывают название Windows 11. На них можно увидеть обновленный интерфейс операционной системы и переработанное меню «Пуск». Редактор The Verge Том Уоррен подтвердили подлинность изображений и отметил, что они сделаны в Windows 11 Pro.

Изменения UI, показанные на этих скриншотах, очень похожи на те, что можно было обнаружить в Windows 10X до того, как Microsoft отменила проект в пользу Windows 11. Иконки приложений теперь расположены по центру панели задач с новой кнопкой и меню «Пуск». Новое меню «Пуск» — это упрощенная версия того, что сейчас присутствует в Windows 10, без пресловутых живых плиток. Оно включает закрепленные приложения и возможность быстро выключать или перезапускать устройства с Windows 11.

Одновременно со скриншотами в сети появился ролик с демонстрацией работы Windows 11 и звука включения ОС.

