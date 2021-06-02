Microsoft покажет «следующее поколение Windows» уже 24 июня

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Microsoft назвала точную дату показа «следующего поколения Windows» — презентация пройдет 24 июня в 18:00 по киевскому времени.

В мероприятии, которое пройдет в формате онлайн-трансляций, примут участие генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и ее вице-президент Панос Панай, курирующий направление Windows и весь аппаратный бизнес компании.

Microsoft разослала приглашения на презентацию, посвященную Windows, спустя ровно неделю после выступления гендиректора Сатьи Наделлы в рамках Build 2021, где он заявил, что предстоящее обновление ОС станет одним из самых масштабных за последние 10 лет. Глава Microsoft отметил, что это обновление разблокирует большие экономические возможности для разработчиков и создателей контента.

В конце апреля Microsoft объявила о снижении сервисного сбора Windows Store с 30% до 12% — новая ставка начнет действовать с 1 августа 2021 года и позволит разработчикам игр получать 88% выручки от продаж игр в онлайн-магазине компании. Кроме того, последние несколько месяцев компания работает над перезапуском магазина приложений для Windows 10 — разработчикам якобы разрешат не «упаковывать» программы в специальные контейнеры и использовать сторонние платежные системы, что позволит избежать внутренней комиссии Microsoft (15% с приложений и 12% — с игр).

В прошлом месяце Microsoft подтвердила закрытие проекта «облегченной» версии ОС Windows 10X с новым интерфейсом, адаптированным для работы с двухэкранными устройствами — самые удачные наработки из нее планируют перенести в текущие продукты Windows. Сейчас разработчики активно работают над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley (21H2) с «радикальным визуальным омоложением Windows», которое выйдет в октябре 2021 года. В списке ожидаемых изменений этого апдейта: