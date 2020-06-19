В следующем году Microsoft модернизирует свои xCloud серверы до аппаратных решений Xbox Series X





Microsoft готовится к запуску своего потокового сервиса xCloud в рамках Xbox Game Pass в конце этого года. Первоначально сервис будет работать на консолях Xbox One S в блейд-серверах в центрах обработки данных Microsoft, но компания планирует обновить это аппаратное обеспечение в следующем году.

Как утверждают осведомлённые источники, Microsoft уже начала тестирование на модернизированных серверах xCloud. Вместе с тем, компания даже экспериментирует с выделенными блейд-серверами ПК для потоковой трансляции игр на компьютеры через xCloud. В следующем году Microsoft будет использовать свои новые аппаратные решения Xbox Series X на серверах xCloud, и это обеспечит значительный прирост производительности при работе с облачными потоками, особенно на стороне процессора. Процессор следующего поколения гораздо более мощный и способен одновременно выполнять четыре игровых сессии Xbox One S. Он также включает в себя новый встроенный видеокодер, который работает в 6 раз быстрее по сравнению с нынешней версией, используемой на существующих серверах xCloud.

Предполагается, что результатом экспериментов Microsoft с ПК блейд-серверами для xCloud станет появление Xbox Game Pass для ПК-игр в рамках этого сервиса. В настоящее время компания тестирует клиент xCloud для ПК, который будет транслировать игры для Xbox на ПК с Windows 10, но пока не поддерживает игры непосредственно для ПК. В будущем Microsoft понадобятся эти новые ПК блейд-серверы для потокового стриминга компьютерных игр Xbox Game Pass на мобильные устройства, компьютеры с Windows и, возможно, даже на консоли Xbox.

Ранее в этом году Microsoft уже начала тестирование xCloud на iOS. Однако компания заявила, что не может полноценно протестировать свой сервис на платформе Apple из-за некоторых неуказанных ограничений App Store. Microsoft пытается убедить Apple скорректировать свои политики App Store, чтобы разрешить запуск xCloud на iOS, но дискуссии по этому поводу всё ещё продолжаются, потому маловероятно, что сервис полностью запустится на устройствах Apple в этом году.

Источник: The Verge