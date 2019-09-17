В следующем году платформа Android TV получит поддержку Google Stadia и ряда новых функций





Судя по всему, в следующем году Google планирует реализовать несколько обновлений для платформы Android TV. В том числе будут добавлены новые функции Assistant, состоится выпуск нового оборудования, внедрится поддержка стримингового игрового сервиса Stadia.

Такие выводы можно сделать на основании данных из слайдов, которые Google показала на недавней конференции. Они свидетельствуют,

что компания уже запланировала ключевые обновления для Android TV на ближайшие два года. В этом году планируется начать с того, чтобы производители конечных устройств могли добавлять собственные фразы в Assistant. Также компания намерена начать тестирование размещения рекламы в меню и запустить обновлённый магазин Play Store, который был предварительно показан еще в мае. Эти функции будут частью обновления до Android 10.

На следующий год у Google имеются ещё более грандиозные планы. В частности, стриминговый игровой сервис Stadia, который в настоящее время требует использования Chromecast Ultra, появится и на Android TV. Компания также запланировала выпуск нового устройства, которое получит функции умного дома «следующего поколения». Судя по всему, речь идёт о Google Lens и Live Captions. Кроме того, к концу 2020 года Google планирует увеличить количество приложений для Android TV до 8 тыс. Все эти новшества, вероятно, станут уже частью обновления Android 11.

Что касается планов на 2021 год, то сведения уже немного расплывчаты. Отмечается, что Google надеется достичь уровня в 10 тыс. приложений, уменьшить фрагментацию оборудования (по-видимому, с помощью эталонного оборудования, на базе которого другие компании смогут создавать собственные решения). Вместе с тем, компания намерена предложить улучшенные и доступные по всему миру возможности интеграции Assistant.

Источник: The Verge