В США хотят запретить Apple, TikTok и другим техногигантам хранить пользовательские данные или ключи шифрования в Китае (Россия тоже вызывает опасения)





Сенатор-республиканец Джош Хоули, известный в качестве критика нынешнего состояния рынка технологий, разработал новый законопроект и представит его на рассмотрение в ближайший понедельник. Целью законопроекта является защита онлайн-данных американцев от перетекания в Китай и другие страны, что вызывает обеспокоенность по поводу национальной безопасности.

Законопроект Хоули ориентирован на такие гиганты как Apple и TikTok. Он запрещает американским компаниям хранить пользовательские данные или ключи шифрования в Китае, и не позволяет китайским компаниям собирать больше информации об американских пользователях, чем необходимо для предоставления услуг на территории США.

Вступление законопроекта National Security and Personal Data Protection Act за авторством Хоули соответствует устоявшейся позиции сенатора. Ранее он неоднократно выражал обеспокоенность по поводу связей TikTok и Apple с Китаем, в том числе на слушаниях в этом месяце перед подкомитетом Сената по уголовным делам и терроризму.

Законопроект вносится на рассмотрение в тот период, когда администрация президента США Дональда Трампа ведёт продолжительную торговую войну с Китаем и одновременно пытается договориться о выгодной сделке. В то же время члены обеих палат в Конгрессе критикуют американские технологические компании за нарушения условий конфиденциальности, попутно обвинения их в политической предвзятости и монопольном поведении.

Что касается сервиса TikTok, принадлежащего пекинской компании ByteDance, законопроект запрещает передачу пользовательских данных в Китай и ограничивает как сбор данных, так и то, что можно сделать с информацией. При этом TikTok превзошёл в плане популярности Facebook среди подростковой аудитории. Как заявляют в самом сервисе, данные американских пользователей хранятся в США, а центры обработки данных расположены за пределами Китая. Но Хоули опасается, что китайское правительство может оказать давление на компанию, чтобы она передала данные американских пользователей.

«Если ваш ребёнок использует TikTok, есть шанс, что коммунистическая партия Китая знает, где он находится, как он выглядит, как звучит его голос, и что он смотрит», — говорится в заявлении Хоули.

Что касается Apple и других крупных американских технологических компаний, то законопроект запрещает им передавать пользовательские данные или ключи шифрования в Китай, а также запрещает хранить данные в Китае.

Отметим, в Китае были приняты свои законы, требующие, чтобы облачные сервисы, предлагаемые гражданам страны, обслуживались китайскими компаниями и чтобы данные китайских клиентов хранились в стране. Тем самым, Apple была вынуждена выбирать между прекращением обслуживания iCloud в Китае или изменением своей деятельности. В результате, Apple решила сотрудничать с китайской государственной компанией Guizhou-Cloud Big Data Industry Co. Ltd. чтобы обслуживать центр обработки данных для китайских пользователей. Но компания Apple заявила, что только она контролирует ключи шифрования.

Кроме Китая, законопроект Хоули также определяет Россию в качестве «страны, вызывающей озабоченность», и по отношению к ней также будут применяться нормы закона в случае его утверждения. Кроме того, автор законопроекта просит государственного секретаря предоставить рекомендации в отношении и других возможных стран, которые могут представлять угрозу для защиты данных и конфиденциальности.

Наконец, Хоули также добивается внесения изменений в правила слияния компания. Таким образом, попытки китайских компаний купить американские фирмы с массивами данных должны быть предварительно одобрены Комитетом по иностранным инвестициям США.

Источник: axios