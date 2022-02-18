В США одобрили первое мобильное приложение для доставки инсулина

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило приложение для смартфонов от компании Tandem Diabetes Care, предназначенное для программирования доз инсулина, вводимого фирменной помпой t:slim X2. Это первое подобное мобильное приложение для iOS и Android, заявили в компании.

«Это первое в мире одобренное FDA приложение для смартфонов, способное инициировать введение инсулина с ОС iOS и Android. Обновленное мобильное приложение t:connect предлагает пользователям инсулиновой помпы t:slim X2 возможность программировать и отменять запросы болюсного инсулина с помощью совместимого смартфона», — сказано в пресс-релизе.

В Tandem Diabetes Care отметили, что людям с диабетом больше не придется постоянно менять настройки для болюсной доставки инсулина на самой помпе. Это можно будет делать с телефона, что гораздо удобнее.

«Введение пищевого инсулина является наиболее распространенной причиной, по которой человек взаимодействует со своей помпой, а возможность сделать это с помощью приложения для смартфона предлагает удобное решение», — отметила компания.

Новая функция будет бесплатной и доступной в США для новых покупателей инсулиновой помпы t:slim X2, а также клиентов, чьи устройства на гарантии. Возможность управлять дозировкой появится после обновления программного обеспечения инсулиновой помпы t:slim X2 и мобильного приложения t:connect (сейчас оно только отображает различные показатели помпы). Первые обновления поступят текущей весной для ограниченных групп клиентов компании, а полноценный запуск состоится летом.

А тем временем хакеры все чаще атакуют медицинские учреждения и специальные устройства. В большинстве случаев они похищают данные пациентов или блокируют компьютерные системы ради выкупа. Но также они способны удаленно взламывать инсулиновые помпы, подключенные к интернету, и, например, вводить опасные дозы. Недавнее исследование компания Cynerio показало, что 53% подключенных к интернету устройств в больницах уязвимы для кибератак.