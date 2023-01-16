Швейцарский стартап Climeworks выловил CO2 из атмосферы и поместил под землю. Результат впервые подтвердили независимые аудиторы

Microsoft, Stripe и Shopify – первые компании, которые авансом заплатили Climeworks за фильтрацию и последующее хранение CO2. Швейцарская компания заявила, что успешность процесса уже подтвердили сторонние аудиторы.

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Кристоф Гебальд и Ян Вурцбахер основали Climeworks в 2009 году, которое к тому времени существовало как дочернее предприятие ETH Zürich — главного технического университета в крупнейшем городе Швейцарии. Первый завод стартапа, реализовавший технологию прямого удаления CO2 (Direct Air Capture, DAC) под названием «Orca», был открыт в 2021 году.

Машины DAC улавливают CO2 из воздуха и помещают его в базальтовые породы, не давая парниковому газу задерживаться в атмосфере и нагревать планету. По сути, технология имитирует «работу» деревьев, поглощающих CO2.

Однако существовала проблема в контроле процесса, который действительно мог бы подтвердить эффективную работу установок прямого захвата воздуха. Аудиторская компания DNV много лет занималась разработкой критериев оценки, и сейчас, впервые в отрасли, сертифицировала удаление CO2 для Climeworks.

Сейчас методология (оценивающая, сколько углекислого газа изъято, транспортировано и отправлено на постоянное хранение) общедоступна и будет использоваться для проверки будущих «партий» CO2. Сама Climeworks отказалась предоставить информацию о количестве выловленного углекислого газа в первой партии, ссылаясь на соглашения о конфиденциальности, заключенные с клиентами.

Но Microsoft, к примеру, еще в 2020 году обещала постепенно сократить все свои исторические выбросы. Согласно последнему отчету об экологической устойчивости, у компании есть контракты на удаление не менее 2,5 миллиона тонн CO2 (около 18% от общего объема выбросов в 2021 финансовом году) — сюда входят как прямой захват воздуха, так и лесохозяйственные проекты.

Впрочем, нынешняя сеть Climeworks пока не имеет достаточной мощности для достижения конечной цели Microsoft. Предприятие «Orca» к примеру способно вылавливать лишь 4000 тонн ежегодно (эквивалентно ежегодным выбросам около 800 легковых автомобилей); а все действующие заводы DAC в мире могут улавливать 0,01 миллиона тонн CO2 в год.

В июне Climeworks объявила о начале строительства своего второго коммерческого завода в Исландии, который будет вылавливать и хранить 36 000 тонн углекислого газа в год.

Однако даже после ввода его в эксплуатацию работа обоих объектов составит крошечный процент от ежегодных глобальных выбросов углекислого газа. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году они достигли рекордного уровня в 36,3 миллиарда тонн.

Стоимость удаления и хранения углекислого газа для корпоративных клиентов конфиденциальна и зависит от того, сколько углекислого газа компании хотят удалить и за какой период времени. Но общая цена удаления CO2 составляет несколько сотен долларов за тонну. Физические лица могут также заплатить Climeworks за удаление углекислого газа, чтобы компенсировать свои личные выбросы.

Некоторые относятся скептически к использованию огромного количества энергии и ресурсов для создания машин для борьбы с изменением климата. Но предприятие Climeworks в Исландии работает на возобновляемой геотермальной энергии (а значит, производит минимальные выбросы); еще один стартап закачивает CO2 под землю после его растворения в большом количестве воды.

В отрасли говорят, что технология DAC является одним из немногих решений для крупномасштабного удаления CO2, которое может уменьшить неизбежные выбросы, и что затраты на ее использование будут постепенно снижаться. Руководители таких стартапов надеются на будущее, в котором люди будут платить за удаление углекислого газа, равно как они сейчас платят за вывоз мусора.

Источник: The Verge, CNBC, WSJ