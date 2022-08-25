Tesla требует убрать с доступа видео, на котором ее электромобиль с бета-версией полного автопилота FSD сбивает манекенов в виде детей

Tesla требует, чтобы группа Dawn Project убрала из доступа видеоролики о том, как ее автомобили наезжают на манекены размером с ребенка. В последнее время обострились дебаты о безопасности программного обеспечения Tesla для автономного вождения.

Tesla отправила письмо о прекращении противоправных действий группе, возглавляемой разработчиком программного обеспечения Дэном О’Даудом. В нем компания утверждает, что видео носят клеветнический характер и искажают возможности ее технологии помощи водителю.

В ролике Dawn Project показано, как автомобиль Tesla с программным обеспечением FSD наезжает на манекен детского размера при движении со скоростью 20 миль в час.

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«Нам стало известно, что вы лично и The Dawn Project пренебрежительно относитесь к коммерческим интересам Tesla и распространяете среди общественности клеветническую информацию о возможностях технологии полного автономного вождения (FSD) Tesla (бета-версия)», — написала Динна Эскин, старший директор и заместитель главного юрисконсульта Tesla в письме, «Мы требуем, чтобы вы немедленно прекратили и воздержались от дальнейшего распространения всей клеветнической информации, опубликовали официальное публичное опровержение в течение 24 часов и предоставили Tesla требуемую ниже документацию».

Письмо пришло через несколько дней после того, как YouTube удалил несколько ответных видеороликов, на которых водители Tesla проводят собственные проверки способности ПО Full Self-Driving (FSD) автоматически останавливать машину перед детьми, переходящими дорогу или стоящими на ней.

Эскин также требует, чтобы О’Дауд и Dawn Project сохранили записи и сообщения, связанные с их кампанией против Tesla для будущих судебных исков.

Источник: The Verge