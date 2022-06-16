Регулятор США выпустил отчет по ДТП с самоуправляемыми автомобилями — в лидерах Tesla и Waymo

В США опубликовали 2 отчёта, в которых впервые освещаются аварии и смертельные случаи с участием автономных транспортных средств (AV) и транспортных средств, оснащённых передовыми системами помощи водителю (ADAS). Как оказалось, Tesla лидирует по количеству заявленных аварий, связанных с технологиями помощи водителю, а Waymo сообщила о большинстве инцидентов, связанных с автономными транспортными средствами.

В прошлом году Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) издала постоянно действующий приказ, требующий от автомобильных компаний сообщать об авариях с участием автономных автомобилей и автомобилей, оснащённых системами помощи Level 2. Ведомство обязало компании документировать аварии, когда использовались ADAS и автоматизированных технологий.

Следует признать, что полученные данные являются ограниченными. В них фигурирует количество уведомлений об инцидентах, но отсутствуют другие ключевые детали, такие как количество произведённых автомобилей, количество автомобилей в эксплуатации и расстояния, пройденные этими автомобилями. Компании могут полагаться на разные критерии при сообщении об инцидентах. Например, некоторые автопроизводители получают отчёты об авариях через автомобильную телеметрию, в то время как другие компании вынуждены полагаться на непроверенные заявления клиентов. Потому чиновники предостерегают от выводов, основанных только на цифрах из отчётов.

Показатели Tesla были намного выше, скорее всего, из-за того, что она продаёт больше автомобилей, оснащённых системами Level 2, чем её конкуренты. К тому же Tesla собирает телеметрические данные от своих клиентов в режиме реального времени, что значительно ускоряет процесс отчетности. Другим автопроизводителям обычно приходится ждать отчётов с мест и иногда не получать их месяцами.

Согласно отчету, с 20 июля 2021 года по 21 мая 2022 года было зарегистрировано 392 аварии автомобилей с системами ADAS. При этом 273 случая приходилось на электромобили Tesla, использующих Autopilot. Honda, предлагающая функции ADAS под брендом Honda Sensing, уведомила о 90 авариях. На третьем месте оказалась компания Subaru (функции EyeSigh) с показателем 10 аварий. Из 392 отчётов об авариях только 98 содержали информацию о серьёзности последствий. На протяжении отчётного периода произошло 6 аварий с серьёзными травмами и 5 со смертельным исходом. NHTSA не раскрыла информацию об автопроизводителях, сообщивших о смертельных случаях. Из 392 аварий в 119 участвовало другое транспортное средство. В 4 авариях участвовали «уязвимые участники дорожного движения», трое из которых были пешеходами, а один — велосипедистом.

NHTSA получила уведомления от 25 компаний о 130 авариях, в которых фигурировали автономные транспортные средства. Это испытательные автомобили или автомобили, входящие в парк операторов, а не модели, продающиеся обычным потребителям. Waymo (дочерняя компания Alphabet) сообщила о 62 авариях. Компания Transdev Alternative Services, управляющая беспилотными шаттлами, сообщила о 34 авариях. В то же время компания Cruise (дочерняя компания GM) сообщила о 23 авариях. Из всех 130 аварий только привела к серьёзным травмам. Погибших не было.

Отметим, наиболее высокие показатели оказались у компаний, которые больше других тестируют самоуправляемые автомобили. На Waymo и Cruise приходится большая часть миль, пройденных испытательными автономными автомобилями в Калифорнии. Waymo заявила, что в 2021 году её автомобили проехали 2,3 млн миль (3,7 млн км), а Cruise – 876,1 тыс. миль (1,4 млн км). При этом Waymo утверждает, что у неё лучшие показатели безопасности, чем у большинства других компаний, эксплуатирующих самоуправляемые автомобили.

Источник: The Verge