В США запретили ПО и бизнес Kaspersky Lab — некоторые операции будут доступны до 29 сентября

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США объявило о запрете Kaspersky Lab, Inc., американской дочерней компании российского производителя ПО, прямо или косвенно предоставлять антивирусное программное обеспечение и продукты или услуги кибербезопасности в Соединенных Штатах или для граждан США. Запрет распространяется на филиалы, дочерние и материнские компании Kaspersky Lab, Inc.

В частности, Kaspersky больше не сможет продавать свое программное обеспечение в пределах Соединенных Штатов или предоставлять обновления программного обеспечения, которое уже используется. Полный список запрещенных операций можно найти по адресу oicts.bis.gov/kaspersky. Среди причин запрета:

Юрисдикция, контроль или управление правительством россии

Доступ к конфиденциальной информации о клиентах в США через административные привилегии

Возможность устанавливать вредоносное программное обеспечение и противодействовать критическим обновлениям

Интеграция ПО в сторонние программы

Также BIS добавило AO Kaspersky Lab и OOO Kaspersky Group (россия) и Kaspersky Labs Limited (Великобритания) в список организаций, сотрудничающих с российскими военными и разведывательными органами с целью киберразведки. Ведомство отмечает, что сегодняшнее решение является результатом длительного и тщательного расследования, которое показало, что продолжение деятельности компании в Соединенных Штатах представляет угрозу национальной безопасности, которую нельзя устранить с помощью более мягких мер — только полным запретом.

Лицам и компаниям, использующим программное обеспечение Kaspersky, настоятельно рекомендуется быстро перейти к другим поставщикам, чтобы ограничить доступ злоумышленников к личным или другим конфиденциальным данным. Отдельные лица и предприятия, которые продолжают использовать имеющиеся продукты и услуги Kaspersky, не будут подвергаться юридическим санкциям, однако берут на себя все связанные с этим риски по кибербезопасности.

Чтобы минимизировать последствия для потребителей и компаний в США и дать им время для поиска соответствующих альтернатив, Kaspersky разрешено продолжать определенные операции, включая обновление антивирусных сигнатур до 29 сентября 2024 г.

Правительство США принимало меры против Kaspersky в 2017 году, когда Министерство внутренней безопасности выпустило директиву, которая требовала от федеральных ведомств прекратить использование продуктов под брендом Kaspersky в федеральных информационных системах. Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) на 2018 финансовый год запрещает использование Kaspersky федеральным правительством. В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США добавила в свой «Список коммуникационного оборудования и услуг, представляющих угрозу национальной безопасности» продукты, решения и услуги информационной безопасности, которые прямо или косвенно предоставляет Kaspersky.

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