Сенат США запретил TikTok на всех устройствах госслужащих. Подан законопроект о запрете всех соцсетей, связанных с тоталитарными странами

Законопроект о запрете TikTok на правительственных устройствах, который был представлен сенатором-республиканцем от штата Миссури Джошем Хоули, был принят Сенатом США единогласно. Сенаторы проголосовали за закон, запрещающего приложение TikTok на всех государственных телефонах и других устройствах.

Одобрение закона подчеркивает обеспокоенность властей тем, что базирующаяся в Китае материнская компания приложения ByteDance может делиться информацией, полученной от пользователей из США, с правительством Китая. В прошлом месяце директор ФБР Крис Рэй предупредил законодателей, что китайское правительство может использовать TikTok для запуска «операций влияния» или для «технической компрометации» миллионов устройств.

Хотя законопроект направлен на запрет установки TikTok на правительственные устройства, в нем предусмотрены исключения для «правоохранительной деятельности, интересов и деятельности в области национальной безопасности и исследователей в области безопасности». Хоули назвал это приложение «троянским конем Коммунистической партии Китая» и сказал, что ему не место на правительственных устройствах, пока оно полностью не разорвет связи с Китаем.

Представитель TikTok Брук Оберветтер сообщила, что Хоули «выдвинул предложение, которое никак не способствует продвижению интересов национальной безопасности США». Оберветтер добавила: «Мы надеемся, что вместо того, чтобы продолжать идти по этому пути, он призовет администрацию к продвижению вперед по соглашению, которое действительно решает проблемы».

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Всего несколько дней назад сенатор Марко Рубио и член палаты представителей Майк Галлахер подали отдельный законопроект, направленный на полный запрет TikTok в США. В отличие от законопроекта Хоули, их законопроект также направлен против всех социальных сетей из Китая, России, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы, а также находящихся под влиянием этих стран. Рубио раскритиковал администрацию за то, что она «еще не предприняла ни одного значимого действия для защиты американских пользователей от угрозы TikTok».

Отдельные штаты, включая Мэриленд и Южную Дакоту, уже запретили установку TikTok на государственные устройства. Что касается законопроекта Хоули, Палате представителей США еще предстоит одобрить его, прежде чем он станет законом.

Источник: Engadget